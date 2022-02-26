Kocaeli Kandıralılar Derneği 12. Başkanı Prof. Dr. Mehmet Bayrak, KOVİAD Başkanı Harun Reşit Kocagöz ve yönetimine başarılar diledi. Başkan Kocagöz ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek dernek yönetimine teşekkür etti. Ziyarete; Prof. Dr. Mehmet Bayrak, Mali Müşavir Ahsen Okyar, Sigortacı Erdal Baykara, Tesisat Teknikeri Salim Yaşar, SS. 6. No.lu Dolmuş Taksiciler Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Timurçin Sevilmiş, Kocaeli Cimnastik Kulübü Başkanı Tolga Havuç, iş insanları; Recep Yıldız, Murat Topal ve Sabri Yıldız katıldı.
26 Şub 2022 - 16:04- Gündem Güncelleme: 26 Şub 2022 - 16:05
Kandıralılar Derneği KOVİAD’i ziyaret etti
Kocaeli Kandıralılar Derneği yöneticileri, önceki gün Harun Reşit Kocagöz başkanlığındaki Kocaeli Vizyoner İş İnsanları Derneği’ni (KOVİAD) ziyaret etti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.