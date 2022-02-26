Kandıralılar Derneği KOVİAD’i ziyaret etti

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Kocaeli Kandıralılar Derneği 12. Başkanı Prof. Dr. Mehmet Bayrak, KOVİAD Başkanı Harun Reşit Kocagöz ve yönetimine başarılar diledi. Başkan Kocagöz ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek dernek yönetimine teşekkür etti. Ziyarete; Prof. Dr. Mehmet Bayrak, Mali Müşavir Ahsen Okyar, Sigortacı Erdal Baykara, Tesisat Teknikeri Salim Yaşar, SS. 6. No.lu Dolmuş Taksiciler Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Timurçin Sevilmiş, Kocaeli Cimnastik Kulübü Başkanı Tolga Havuç, iş insanları; Recep Yıldız, Murat Topal ve Sabri Yıldız katıldı.