Karamürsel 100. Yıl Lisesi Romanya toplantısı yaptı

Karamürsel 100. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin 2019 başvuru döneminde Ulusal Ajans tarafından desteklenen ‘SCHOOL FOR S.K.I.L.L.S. – SCHOOL alliance FOR Soft and Key competences In Lifelong Learning of Schools’ isimli erasmus projesinin toplantısı Romanya’daki Colegiul Tehnic Nicolau Focsani meslek lisesinin ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Toplantıya GOOGLE MEET programı üzerinden Karamürsel 100. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nden 8 öğretmen ve okulun değişik bölümlerinden 20 öğrenci katıldı.
ÇALIŞMA TOPLANTILARI
Karamürsel 100. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Serpil Acar Yıldırım, “kısa adı ‘SCHOOL FOR S.K.I.L.L.S’ olan erasmus projemizin, ilk günkü çalışma toplantısında Colegiul Tehnic Nicolau Focsani Meslek Lisesi’nin proje koordinatörü Paula Cristina liderliğindeki okulun proje ekibi, okulun tüm laboratuarları ve sınıfları bizlere tanıtıldı. Öğrenciler ideal okul kavramı ile ilgili sunumlar gerçekleştirildi. Projenin son toplantısı 20 Mart ile 26 Mart tarihleri arasında İtalya’da yapılmasını planlıyoruz” dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.