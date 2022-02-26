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26 Şub 2022 - 16:05- Eğitim G: 26 Şub 2022 - 16:06

Karamürsel 100. Yıl Lisesi Romanya toplantısı yaptı

Karamürsel 100. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin erasmus projesinin toplantısı Romanya’nın ev sahipliğinde gerçekleştirildi.
Karamürsel 100. Yıl Lisesi Romanya toplantısı yaptı mask

Karamürsel 100. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin 2019 başvuru döneminde Ulusal Ajans tarafından desteklenen ‘SCHOOL FOR S.K.I.L.L.S. – SCHOOL alliance FOR Soft and Key competences In Lifelong Learning of Schools’ isimli erasmus projesinin toplantısı Romanya’daki Colegiul Tehnic Nicolau Focsani meslek lisesinin ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Toplantıya GOOGLE MEET programı üzerinden Karamürsel 100. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nden 8 öğretmen ve okulun değişik bölümlerinden 20 öğrenci katıldı.

ÇALIŞMA TOPLANTILARI

Karamürsel 100. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Serpil Acar Yıldırım, “kısa adı ‘SCHOOL FOR S.K.I.L.L.S’ olan erasmus projemizin, ilk günkü çalışma toplantısında Colegiul Tehnic Nicolau Focsani Meslek Lisesi’nin proje koordinatörü Paula Cristina liderliğindeki okulun proje ekibi,  okulun tüm laboratuarları ve sınıfları bizlere tanıtıldı. Öğrenciler ideal okul kavramı ile ilgili sunumlar gerçekleştirildi. Projenin son toplantısı 20 Mart ile 26 Mart tarihleri arasında İtalya’da yapılmasını planlıyoruz” dedi.

26 Şub 2022 - 16:05 - Eğitim

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