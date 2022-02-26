Vali Yavuz Miraç Kandili’ni kutladı

Vali Seddar Yavuz yayınladığı bir mesajla bütün İslâm dünyasının ve Kocaelili hemşehrilerinin Miraç Kandili’ni kutladı. Yavuz yayınladığı mesajda şu ifadelere yer verdi; “Peygamberimiz Hz. Muhammed (SAV)’in mukaddes ve manevi yolculuğunu ifade eden Miraç, biz Müslümanlar için manevi bir terfidir. Bu bilinçle idrak edeceğimiz Miraç Kandili de diğer kandil geceleri gibi, insanın gönlünü aydınlatan, toplumun manevi değerlerinin güçlenmesine vesile olan, birlik ve beraberliğimizin pekiştiği, paylaşmanın, komşuluk ve akrabalık hukukunun arttığı, aziz milletimizin ve tüm İslam Âleminin asırlardan bu yana büyük bir coşkuyla idrak ettiği mübarek gecelerden biridir.
“ALEM-İ İSLÂM’IN MİRAÇ KANDİLİ’Nİ TEBRİK EDİYORUM”
Yüce Allah´a daha derin bir şükür imkânı bulacağımız, insanlarımızın kalplerini birbirine yaklaştıran, komşuluk, akrabalık, kardeşlik ve dayanışma duygularını arttıran, ruh dünyalarının aydınlanmasına vesile olan bu özel gecede, muhabbetin, sohbetin, kaynaşmanın artmasını umut ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle, başta Kocaelili hemşehrilerimizin, aziz milletimizin, Alem-i İslâm’ın Miraç Kandili’ni tebrik ediyorum.”
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.