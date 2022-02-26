Büyükakın: Miraç, kötülükten iyiliğe ulaşmaktır

Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın yayınladığı bir mesajla bütün İslâm dünyasının ve Kocaelili hemşehrilerinin Miraç Kandili’ni kutladı. Yayınladığı mesajda Büyükakın şu ifadelere yer verdi; “Mübarek üç ayları idrak ettiğimiz bu günlerde, içinde barındırdığı mübarek gecelerden olan ’Miraç Kandil’ini kutlamanın mutluluğu içerisindeyiz. Bu gecenin özünde her türlü kötülükten arınma insanlığın yararına değerler üretme, fedakârlık, paylaşma, sorumluluk ve ilahi emirlere teslimiyet göstererek yüce mertebelere erişmek vardır.

“YARATILANI SEVERİZ YARATANDAN ÖTÜRÜ”

Miraç kötülükten iyiliğe, çirkinlikten güzelliğe, cimrilikten cömertliğe nefretten sevgiye, dağınıklıktan birliğe, ulaşmayı başarmaktır. Bu mübarek gecede yüce dinimiz İslam’ın ’yaratılanı severiz yaratandan ötürü’ prensibini hatırlayıp gönül kapılarımızı herkese açarak, sevgi, saygı ve hoş görü ortamının kurulmasına, birlik beraberlik ve kardeşliğimizin güçlenmesine, insanî ve ahlaki meziyetlerin yaygınlaşmasına gayret göstermeliyiz.”