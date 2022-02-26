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26 Şub 2022 - 20:11- Asayiş G: 26 Şub 2022 - 20:13

Gıda yüklü kamyon tıra çarptı

Anadolu Otoyolu'nun Çayırova kesiminde, gıda yüklü kamyonun tıra çarpması ulaşımda aksamaya neden oldu.
Gıda yüklü kamyon tıra çarptı mask

Otoyolun Ankara yönünde ilerleyen Mehmet K. idaresindeki 34 ZA 5841 plakalı çiğ köfte yüklü kamyon, Şekerpınar mevkisinde Vedat D. yönetimindeki 06 PUE 86 plakalı tıra arkadan çarptı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan olmazken, otoyolun Ankara istikametinde ulaşımda aksama yaşandı. Araçların kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.

26 Şub 2022 - 20:11 Kocaeli/ Gebze- Asayiş

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