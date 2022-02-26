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26 Şub 2022 - 20:14- Gündem G: 26 Şub 2022 - 20:16

Bakan Koca güncel verileri duyurdu

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 26 Şubat 2022 Cumartesi gününün corona virüsü (koronavirüs) tablosuna göre son 24 saatte 221 kişi hayatını kaybetti.

Bakan Koca güncel verileri duyurdu mask

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin günlük COVID-19 tablosunu açıkladı. 26 Şubat verilerine göre, 421 bin 855 test yapıldı.

Son 24 saatte, 61 bin 764 yeni vaka tespit edildi. Bugün 85 bin 552 kişi de sağlığına kavuşurken corona nedeniyle 221 kişi hayatını kaybetti.

BAKAN KOCA’DAN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “%85'imiz ikinci doz aşımızı yaptırmış durumdayız. Bu oran, ciddi bir başarıdır. Hatırlatma dozu aşılarında ise önemli ihmaller var. Oysa hatırlatma dozu, geldiğimiz noktada önemini artırıyor. Çünkü dünya salgınla mücadelede ağırlığı aşıya vermeye başladı” dedi.

26 Şub 2022 - 20:14 - Gündem

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