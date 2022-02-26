Bakan Koca güncel verileri duyurdu

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin günlük COVID-19 tablosunu açıkladı. 26 Şubat verilerine göre, 421 bin 855 test yapıldı.
Son 24 saatte, 61 bin 764 yeni vaka tespit edildi. Bugün 85 bin 552 kişi de sağlığına kavuşurken corona nedeniyle 221 kişi hayatını kaybetti.
BAKAN KOCA’DAN AÇIKLAMA
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “%85'imiz ikinci doz aşımızı yaptırmış durumdayız. Bu oran, ciddi bir başarıdır. Hatırlatma dozu aşılarında ise önemli ihmaller var. Oysa hatırlatma dozu, geldiğimiz noktada önemini artırıyor. Çünkü dünya salgınla mücadelede ağırlığı aşıya vermeye başladı” dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.