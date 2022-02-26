Güngör Arslan cinayetinde biri avukat 3 kişi daha tutuklandı

Gazeteci Güngör Arslan cinayetiyle ilgili olarak emniyette gözaltında bulunan Av. E. K., F.Y. ve ismi henüz öğrenilemeyen bir kişi bugün adliyeye sevk edildi. Akşam saatlerinde savcı karşısına çıkan şüpheliler daha sonra tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Mahkeme üç sanığı da az önce tutukladı. Toplam tutuklu sayısı 10 oldu.