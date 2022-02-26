Reklamı Kapat
26 Şub 2022 - 22:35- Asayiş G: 26 Şub 2022 - 22:46

Güngör Arslan cinayetinde biri avukat 3 kişi daha tutuklandı
Güngör Arslan cinayetinde biri avukat 3 kişi daha tutuklandı mask

Gazeteci Güngör Arslan cinayetiyle ilgili olarak emniyette gözaltında bulunan Av. E. K., F.Y. ve ismi henüz öğrenilemeyen bir kişi bugün adliyeye sevk edildi. Akşam saatlerinde savcı karşısına çıkan şüpheliler daha sonra tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Mahkeme üç sanığı da az önce tutukladı. Toplam tutuklu sayısı 10 oldu.

26 Şub 2022 - 22:35 - Asayiş

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.686.145 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Güngör Arslan cinayetinde biri avukat 3 kişi daha tutuklandı mask
Güngör Arslan cinayetinde biri avukat 3 kişi daha tutuklandı
Gıda yüklü kamyon tıra çarptı mask
Gıda yüklü kamyon tıra çarptı
Tavşantepe’de tansiyon düşmüyor! Evin camları indirildi, eşyalar sokakta yakıldı mask
Tavşantepe’de tansiyon düşmüyor! Evin camları indirildi, eşyalar sokakta yakıldı
Tavşantepe cinayetinde 4 kişi tutuklandı mask
Tavşantepe cinayetinde 4 kişi tutuklandı
İşçilerin malzeme depoladıkları kulübe alev alev yandı mask
İşçilerin malzeme depoladıkları kulübe alev alev yandı
Bıçaklı saldırganlar Kocaeli'de yakalandı mask
Bıçaklı saldırganlar Kocaeli'de yakalandı
Anket Rusya'nın Ukrayna'ya müdahalesini doğru buluyor musunuz?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL