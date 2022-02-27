27 Şub 2022 - 10:23- Spor G: 27 Şub 2022 - 10:25

Şirinspor hata yapmadı “5-1”
Şirinspor hata yapmadı “5-1” mask

1. Amatör Lig B Grubu’nda merak edilen iki sorunun cevabı belli oldu. Derbent Stadı’nda oynanan maçta Şirinspor, Yavuz Selim’i Safa (2), Fatih Örsoğlu, Kerem ve Eren’in golleri ile 5-1 mağlup ederek ikinci sıraya yükseldi ve adını Play-Off’a yazdırdı. Aldığı yenilginin ardından ise Yavuz Selim 2. Amatör Lig’e düştü. Grubun diğer maçlarında şampiyon Hisareynspor, Kandıra Gençlerbirliği’ni 4-2, Yeniyalı Barbaros ise Çubuklu Balaspor’u 5-3 mağlup etti.

1. AMATÖR LİG B GRUBU PUAN DURUMU

 S
TAKIMLAR
O
G
B
M
A
Y
P
1.

Hisareyn (Şampiyon)
16
12
2
2
57
17
38
2.

Şirinspor (P.Off)
16
9
3
4
36
24
30
3.

Seka Doğan (P.Off)
16
9
2
5
37
22
29
4.

Yeniyalı Barbaros
16
8
4
4
39
27
28
5.

Kandıra GB.
16
7
4
5
30
24
25
6.

Uzuntarla Bel.
16
6
2
8
27
34
20
7.

Çubuklu Bala
16
6
1
9
27
41
19
8.

Yavuz Selim (Düştü)
16
5
2
9
31
47
17
9.

Denizliköyü  (Düştü)
16
0
0
16
0
48
-6


SON HAFTA SKORLARI

Şirinspor
5 - 1
Yavuz Selim
Hisareynspor
4 - 2
Kandıra GB.
Yeniyalı Barbaros
5 - 3
Çubuklu Bala
               

27 Şub 2022 - 10:23 - Spor

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.672.994 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Tayfunspor’a şampiyonluk piyangosu mask
Tayfunspor’a şampiyonluk piyangosu
Prof. Dr. Fehmi Çalık’tan seminer mask
Prof. Dr. Fehmi Çalık’tan seminer
Bu sedyede futbolcuyu nasıl taşıyacaklar? mask
Bu sedyede futbolcuyu nasıl taşıyacaklar?
Şirinspor hata yapmadı “5-1” mask
Şirinspor hata yapmadı “5-1”
İstanbulspor yağmur altında çalıştı mask
İstanbulspor yağmur altında çalıştı
Kartepe'de kayak eğitimine yoğun ilgi var mask
Kartepe'de kayak eğitimine yoğun ilgi var
Anket Rusya'nın Ukrayna'ya müdahalesini doğru buluyor musunuz?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL