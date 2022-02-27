Şirinspor hata yapmadı “5-1”

1. Amatör Lig B Grubu’nda merak edilen iki sorunun cevabı belli oldu. Derbent Stadı’nda oynanan maçta Şirinspor, Yavuz Selim’i Safa (2), Fatih Örsoğlu, Kerem ve Eren’in golleri ile 5-1 mağlup ederek ikinci sıraya yükseldi ve adını Play-Off’a yazdırdı. Aldığı yenilginin ardından ise Yavuz Selim 2. Amatör Lig’e düştü. Grubun diğer maçlarında şampiyon Hisareynspor, Kandıra Gençlerbirliği’ni 4-2, Yeniyalı Barbaros ise Çubuklu Balaspor’u 5-3 mağlup etti.

1. AMATÖR LİG B GRUBU PUAN DURUMU

S

TAKIMLAR

O

G

B

M

A

Y

P

1.

Hisareyn (Şampiyon)

16

12

2

2

57

17

38

2.

Şirinspor (P.Off)

16

9

3

4

36

24

30

3.

Seka Doğan (P.Off)

16

9

2

5

37

22

29

4.

Yeniyalı Barbaros

16

8

4

4

39

27

28

5.

Kandıra GB.

16

7

4

5

30

24

25

6.

Uzuntarla Bel.

16

6

2

8

27

34

20

7.

Çubuklu Bala

16

6

1

9

27

41

19

8.

Yavuz Selim (Düştü)

16

5

2

9

31

47

17

9.

Denizliköyü (Düştü)

16

0

0

16

0

48

-6



SON HAFTA SKORLARI

Şirinspor

5 - 1

Yavuz Selim

Hisareynspor

4 - 2

Kandıra GB.

Yeniyalı Barbaros

5 - 3

Çubuklu Bala

