Şirinspor hata yapmadı “5-1”

1. Amatör Lig B Grubu’nda merak edilen iki sorunun cevabı belli oldu. Derbent Stadı’nda oynanan maçta Şirinspor, Yavuz Selim’i Safa (2), Fatih Örsoğlu, Kerem ve Eren’in golleri ile 5-1 mağlup ederek ikinci sıraya yükseldi ve adını Play-Off’a yazdırdı. Aldığı yenilginin ardından ise Yavuz Selim 2. Amatör Lig’e düştü. Grubun diğer maçlarında şampiyon Hisareynspor, Kandıra Gençlerbirliği’ni 4-2, Yeniyalı Barbaros ise Çubuklu Balaspor’u 5-3 mağlup etti.
1. AMATÖR LİG B GRUBU PUAN DURUMU
S
TAKIMLAR
O
G
B
M
A
Y
P
1.
Hisareyn (Şampiyon)
16
12
2
2
57
17
38
2.
Şirinspor (P.Off)
16
9
3
4
36
24
30
3.
Seka Doğan (P.Off)
16
9
2
5
37
22
29
4.
Yeniyalı Barbaros
16
8
4
4
39
27
28
5.
Kandıra GB.
16
7
4
5
30
24
25
6.
Uzuntarla Bel.
16
6
2
8
27
34
20
7.
Çubuklu Bala
16
6
1
9
27
41
19
8.
Yavuz Selim (Düştü)
16
5
2
9
31
47
17
9.
Denizliköyü (Düştü)
16
0
0
16
0
48
-6
SON HAFTA SKORLARI
Şirinspor
5 - 1
Yavuz Selim
Hisareynspor
4 - 2
Kandıra GB.
Yeniyalı Barbaros
5 - 3
Çubuklu Bala
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.