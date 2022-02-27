Prof. Dr. Fehmi Çalık’tan seminer

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi, Eski Milli Atlet ve Milli Takım Antrenörü Prof. Dr. Fehmi Çalık, İzmit Interteks Fuar Alanı yanında yer alan atletizm tesislerinde Kocaeli atletizm antrenörlerine yönelik seminer verdi. Son derece verimli geçen seminere ilimiz atletizm antrenörleri ilgi gösterdi. Aynı zamanda milli atlet, 400 metrede liseler arası dünya ikinciliği bulunan Av. Berkay Çalık’ın da babası olan Prof. Dr. Fehmi Çalık, hizmet içi bu seminerlerin bundan sonra antrenör ve hocalar tarafından verileceğini aktardı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.