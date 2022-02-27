27 Şub 2022 - 10:24- Spor G: 27 Şub 2022 - 10:25

Prof. Dr. Fehmi Çalık’tan seminer
Prof. Dr. Fehmi Çalık’tan seminer mask

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi, Eski Milli Atlet ve Milli Takım Antrenörü Prof. Dr. Fehmi Çalık, İzmit Interteks Fuar Alanı yanında yer alan atletizm tesislerinde Kocaeli atletizm antrenörlerine yönelik seminer verdi. Son derece verimli geçen seminere ilimiz atletizm antrenörleri ilgi gösterdi. Aynı zamanda milli atlet, 400 metrede liseler arası dünya ikinciliği bulunan Av. Berkay Çalık’ın da babası olan Prof. Dr. Fehmi Çalık, hizmet içi bu seminerlerin bundan sonra antrenör ve hocalar tarafından verileceğini aktardı.

 

27 Şub 2022 - 10:24 - Spor

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.672.994 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Tayfunspor’a şampiyonluk piyangosu mask
Tayfunspor’a şampiyonluk piyangosu
Prof. Dr. Fehmi Çalık’tan seminer mask
Prof. Dr. Fehmi Çalık’tan seminer
Bu sedyede futbolcuyu nasıl taşıyacaklar? mask
Bu sedyede futbolcuyu nasıl taşıyacaklar?
Şirinspor hata yapmadı “5-1” mask
Şirinspor hata yapmadı “5-1”
İstanbulspor yağmur altında çalıştı mask
İstanbulspor yağmur altında çalıştı
Kartepe'de kayak eğitimine yoğun ilgi var mask
Kartepe'de kayak eğitimine yoğun ilgi var
Anket Rusya'nın Ukrayna'ya müdahalesini doğru buluyor musunuz?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL