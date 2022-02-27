Prof. Dr. Fehmi Çalık’tan seminer

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi, Eski Milli Atlet ve Milli Takım Antrenörü Prof. Dr. Fehmi Çalık, İzmit Interteks Fuar Alanı yanında yer alan atletizm tesislerinde Kocaeli atletizm antrenörlerine yönelik seminer verdi. Son derece verimli geçen seminere ilimiz atletizm antrenörleri ilgi gösterdi. Aynı zamanda milli atlet, 400 metrede liseler arası dünya ikinciliği bulunan Av. Berkay Çalık’ın da babası olan Prof. Dr. Fehmi Çalık, hizmet içi bu seminerlerin bundan sonra antrenör ve hocalar tarafından verileceğini aktardı.