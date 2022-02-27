Karamürsel Tepeköy’de kavşak çalışması başladı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından D-130 Karayolu üzerinde yapılacak Karamürsel Tepeköy Eşdüzey Kavşağının çalışmalarına başlandı. İzmit yönündeki istinat duvarı yapımı devam ediyor. Kavşak düzenlemesi kapsamında yağmursuyu hattı, üstyapı düzenlemesi, istinat duvarı inşaatı ve elektrik hattı imalatı yapılacak.

SİNYALİZE KAVŞAK İLE TRAFİK RAHATLAYACAK

Mevcut yol üzerinde sinyalize kavşak çözümü ile Tepeköy kuzey ve güney bağlantısı sağlanacak. Projenin tamamlanması ile dönüş cepleri sayesinde İzmit istikametinden sahile dönüş ve Yalova istikametinden Tepeköy'e dönüşler mümkün olacak.