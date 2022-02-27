CHP Kocaeli Mahalle Temsilcileri Buluşması Genel Başkan Yardımcısı Salıcı’nın katılımı ile gerçekleştirildi

Cumhuriyet Halk Partisi Kocaeli İl Örgütü’nün, CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı’nın katılımlarıyla düzenlendiği Mahalle Temsilcileri Buluşması Doubletree By Hilton Kocaeli Otel’de yoğun bir katılım ile gerçekleştirildi. CHP Kocaeli İl Başkanı Harun Özgür Yıldızlı ve il yönetiminin ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya CHP Parti Meclisi üyesi Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, CHP İlçe Örgütü başkanları, geçmiş dönem CHP Kocaeli İl Başkanları ve partinin mahalle temsilcileri katıldı. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve aziz şehitlerimiz için bir dakikalık saygı duruşunda bulunulması ve ardından İstiklal Marşı’nın okunması sonrası toplantının açılış konuşmalarını CHP Kocaeli İl Başkanı Harun Özgür Yıldızlı gerçekleştirdi.

DEMOKRASİNİN MAHALLELERDEKİ SAVUNUCULARI

Başkan Yıldızlı konuşmasında şu ifadelere yer verdi; “Mahalle Temsilcilerimiz ile bir araya gelmekte büyük mutluluk duyuyoruz. Sizler demokrasinin mahallelerdeki savunucularısınız. Sizler iktidar yürüyüşümüzün en kıymetli üyelerisiniz. Bu dönem ülkemiz ve partimiz için çok önemli. Bu süreçte Cumhuriyetimizin ve demokrasinin savunuculuğu adına en büyük görev sizlere düşüyor. Bu zorlu dönemde verdiğiniz emeklerden dolayı hepinize şükranlarımı sunuyorum. Ülkemiz çok ciddi bir ekonomik buhrandan geçiyor. İktidarın vatandaşın derdine ülkenin haline nasıl göz kulak kapattığını hepimiz görüyoruz.

KOCAELİ YARIM KALMIŞ PROJELER KENTİ

Vatandaş esnaf feryatta. Ülkemizi bu duruma getirenler 100 yıllık hesaplaşma gibi sözlersarf etmeye cesaret ediyor. Çünkü dertleri Cumhuriyet. Bizler yapıcı olacağız dedikçe yıkacağız diyorlar. Kocaeli yarım kalmış projeler kenti haline geldi. Yıllarca Kocaeli’ye yerine getirmedikleri ve hayata geçiremedikleri vaatlerle, kentin ihtiyacı olan projeleri yapmayarak vakit kaybettirdiler. Algı ile Kocaeli’yi yönetmeye çalışıyorlar. Bizim Kocaeli’de bir tane belediyemiz var, o da tıkır tıkır çalışıyor. Tüm müdahalelerine rağmen tıkır tıkır çalışıyor. İktidar gücüne rağmen hayata geçirmeyi beceremedikleri projeler için dış mihraklar sebebi ile yapamadık derken, birçok engellemeye rağmen bizim belediyemiz sosyal demokrat belediyeciliğin en güzel örneğini Kocaeli’de sergiliyor.

MAHALLE TEMSİLCİLERİ İLE HER AY BİR ARAYA GELECEĞİZ

Zaman birlik zamanı. Bu dönem tüm mahalle temsilcilerimize büyük görev düşüyor. Cumhuriyet’in ikinci yüzyılında çok önemli dönemeçteyiz. En geç 1 buçuk yıl içinde genel seçim olacak. Çok hazırlıklı olmalıyız. 472 mahallenin yaklaşık 250’sini dolaştık. Hepsini dolaşacağız. Partimizin daha iyiye gidebilmesi için sizlerle bu buluşmaları her ay tamamlayacağız. Çünkü mahallelerdeki tüm bilgiler, nerede neye ihtiyaç var, hangi hizmet eksik, vatandaş ne istiyor, bu bilgilerin hepsi sizlerden geliyor. Bu bağlamda bu stratejik buluşmaya katılımınızdan dolayı sizlere teşekkür ediyorum.

SEÇİMİ ALACAĞIZ

Geçmiş dönem il başkanları adına konuşan eski il başkanı, milletvekili ve İzmit Belediye Başkanı Erol Köse ise, “3 ay sonra haziranda 70 yıllık partili olacağım. O günden bugüne aynı heyecanı yakaladık. Hepinizin gözlerinde bunu görüyorum. Seçimi mahallelerdeki temsilciler kazanır. Bir insan göreve geldiği zaman ben bir şey bilmiyorum der. Bir zaman sonra her şeyi biliyorum der. Sakın öyle olmayın. Sizler çok önemlisiniz. Genel merkezimiz çok güzel bir politika izliyor. AK Parti’nin karşısında seçimi alacağız. Bu havayı yakaladık. Sizler mahallelerde sandıklara sahip çıkar, politikalarımızı anlatırsanız bunu başaracağız. Ben 70 yıllık bir ağabeyiniz amcanız olarak sizleri sevgi ile selamlıyorum.” dedi

ÇALIŞMALARIMIZI HER YERDE ANLATMALIYIZ

Kocaeli’deki Cumhuriyet Halk Partili tek belediye olan İzmit Belediyesi’nin çalışmalarının yer aldığı sunum gösteriminin ardından İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet katılımcılara şu sözlerle hitap etti: “Bu toplantıyı düzenleyen il başkanımıza ve örgütümüze teşekkür ediyorum. Çalışmalarımızı anlatmak bizlere önümüzdeki seçimlerde genele giden yolda kapı açacaktır. Bu çalışmaları fazlalaştıracak ve sizlerin diliyle bu çalışmaları anlatmamız gerekiyor. Sadece İzmit’te değil, diğer illerdeki belediyelerimizin çalışmalarını da sahada anlatmalıyız.”

TÜM KADROLARIMIZLA SORUNLARIN ÇÖZÜMÜ İÇİN SAHADAYIZ

CHP Parti Meclisi üyesi Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan toplantıda yaptığı konuşmada şunları kaydetti: “Böylesine bir organizasyonda sizlerle bir araya gelmekten mutluluk duyuyorum. Türkiye’de büyük israf var. Başta genel başkanımız büyük bir mücadele gösteriyor. Toplumun tüm dinamikleri ile görüşmeye çalışıyor ve diğer siyasi partilerle bir ittifakı yönetiyor. Genel merkezimiz, genel başkan yardımcılarımız, milletvekillerimiz Türkiye’nin dört bir yanında çalışmalarını yürütüyor. Bu sistem muhalefet milletvekili olmak çok zor. Mecliste bakanlara sorduğumuz soruların cevabını alamıyoruz, bütçelerdeki harcamaların cevabını alamıyoruz. Buna rağmen büyük bir mücadele içerisinde çalışmalarımızı yürütüyoruz. Türkiye’nin bütün bölgelerine giderek sorunları yerinde tespit edip meclise taşıyoruz.

KOCAELİ İLE GURUR DUYUYORUM

Milletvekilimiz olmayan yerleri de geziyoruz. Her yerde varız. Tüm kadrolarımızla sürekli sahadayız. Büyük bir mücadele gösteriyoruz. Hep inanarak siyaset yaptım. Kocaeli’de de tüm kadrolarımız ile gurur duyuyorum. Bu gurur bizi iktidara götürecek. Yerel seçimlerde bir belediye alamazsak siyaseti bırakacağım diyordum. Bu kez de diyorum ki Cumhurbaşkanlığı seçimini almazsak siyaseti bırakacağım. Çok çalışmamız gerekiyor. Hepimize büyük sorumluluk ve emek mücadelesi düşüyor. Sizler gerçekten Cumhuriyet Halk Partisi’nin temel taşlarısınız. Sandıklar sizlere emanet. Mahallelerdeki sorunlar, sizlerle bize ulaşacak ve çözüm getireceğiz. Cumhuriyeti yıkmak için uğraşanlardan, her fırsatta Atatürk’ü eleştirenlerden kurtulmak için, ülkemize demokrasiyi, adalet getirmek için iktidar istiyoruz”

TAHRİBATI ORTADAN KALDIRACAK KURUCU İKTİDAR OLACAĞIZ

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı ise katılımcılara şu sözlerle hitap etti: “Kocaeli’de mahallede temsilcilerimiz ile bir arada olmaktan mutluluk duyuyorum. Bizler iktidar olacağız. Türkiye’de Adalet ve Kalkınma Partisi’nin yıllarca yaptığı tahribatı, adaletsizliği, hukuksuzluğu, yoksulluğu ortadan kaldıracağı kurucu iktidar olacağız. Bu sabah geçmiş dönem Kocaeli İl Başkanları ile bir aradaydık. Onların tecrübelerini ve fikirlerini de aldık. Şimdi de mahalle temsilcilerimiz ile birlikteyiz. Şunu belirtmek isterim ki, il başkanının üyesi yoktur, ilçe başkanının üyesi yoktur. Üyeler mahalle temsilcilerinin üyeleridir. O sebeple bugün sizlerleyiz. Kocaeli’de tek belediyemiz İzmit Belediyesi. Bizim bu çalışmaları anlatmamız, aktarmamız, mahalle temsilcisi olarak sizlerin bunları bölgelerinizde anlatmanız gerekiyor. Vatandaşla doğrudan temas eden sizlersiniz. Sadece İzmit’te değil, Kocaeli’nin dört bir yanında anlatmalıyız.”