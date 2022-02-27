Camiden eve gitti, kalp krizi geçirdi

Alınan bilgi ve iddialara göre Hereke Kışladüzü Mahallesi'nde oturan Necati Yavuz, öğle namazını camide kıldıktan sonra eve giderek dinlenmek istedi. Yatağa uzanan Necati Yavuz aniden fenalaştı ve yakınları tarafından çağrılan sağlık ekipleri ile birlikte hastaneye kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği öğrenilen 4 çocuk babası emekli işçi, tüm çabalara rağmen kurtarılamayarak vefat etti.