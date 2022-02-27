Olaylı maçı kazanan Derincespor, Play-Off’ta “2-1”

Süper Amatör Lig B Grubu son hafta maçında Derincespor ile Bağdatspor, Derince Stadı’nda karşılaştı. Büyük bir gerilim içinde geçen maçı Derincespor, Murat Kolburan’ın penaltıdan ve Hamza Uzuner’in şık golü ile 2-1 kazandı ve grubu üçüncü sırada tamamlayacak adını Play-Off’a yazdırdı. Maçın ardından ise tribünler ve saha içinde büyük olaylar yaşandı.

PENALTILARLA BAŞLADI

İki takımın da stresten ötürü doğru düzgün top yapamadığı maç hızlı başladı. 14. dakikada Derince kalecisi Emrullah yaptığı hata sonrası Emre’yi ceza sahası içinde düşürdü ve Bağdatspor penaltı kazandı. Beratcan top ile kaleciyi ayrı yerlere gönderince Bağdat deplasmanda 1-0 öne geçti. Golün santrasının ardından ilk atakta bu kez Murat’ın pasında Onur Türk ceza sahası içinde kaleci İsmail Talha tarafından düşürüldü ve yine penaltı kararı çıktı. Derince’de Murat Kolburan penaltıdan attığı golle skoru dengeledi ve ilk yarıda başka gol olmadı.

HAMZA HAYAT VERDİ

İkinci yarıda galibiyete ihtiyacı olan Derince ekibi oyunun hakimiydi. 61’de Murat Kolburan yakın mesafeden topu dışarıya gönderdi. 69’da Tolga’nın serbest vuruşunda top üst direkten döndü. 83’te ise Derince’nin golü geldi. Sağdan yapılan ortada Bağdat savunmasının uzaklaştıramadığı top Hamza’nın önünde kaldı. Ceza sahası ön çizgi yakınlarında topu önünde bulan Hamza sol ayağı ile sağ köşeye topu ustaca bıraktı ve İsmail Talha bu topa uzanamadı. (2-1)

OLAYLAR 3 KEZ DURDU BAŞLADI

Kalan dakikalar sinir harbi içinde geçti. Hakem Göksu Furkan Güngör bir araya maçı tatil etme noktasına kadar geldi. 8 dakikalık uzatma bölümü de kaleci Emrullah’ın şuur kaybı yaşaması nedeni ile yaklaşık 15 dakika sürdü. Bu süreçte Bağdat kendisine lazım olan golü bulamadı ve Derincespor maçı 2-1 kazanarak adını Play-Off’a yazdırdı. Maçın bitiş düdüğü ile birlikte hem saha içinde hem de tribünlerde olaylar çıktı. Tekmelerin, tokatların havada uçuştuğu olaylar 3 kez durdu ve yeniden başladı. Emniyet güçleri, KASKF Başkanı Murat Aydın, KASKF yöneticileri Yalçın Gül ve Ertan Demirhan olayları yatıştırmak için çok yoğun bir çaba sarf etti.