Gölcük'te 2 katlı 224 m² bina mahkemeden satılık

Kocaeli İl, Gölcük İlçe, SARAYLI Mahalle/Köy-GÖZLEMEN Mevkii, 2231 Parsel , Taşınma meskun mahalde olup etrafında yoğun olarak konut ve ticari yapılaşmalar mevcuttur. Yol, su , kanalizasyon , çevre temizlik gibi belediye hizmetlerinden ve elektrik , telekominikasyon hizmetlerinden yararlanmaktadır.

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