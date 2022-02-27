Kocaeli İl, Gölcük İlçe, SARAYLI Mahalle/Köy-GÖZLEMEN Mevkii, 2231 Parsel , Taşınma meskun mahalde olup etrafında yoğun olarak konut ve ticari yapılaşmalar mevcuttur. Yol, su , kanalizasyon , çevre temizlik gibi belediye hizmetlerinden ve elektrik , telekominikasyon hizmetlerinden yararlanmaktadır.
27 Şub 2022 - 11:30- Gündem Güncelleme: 27 Şub 2022 - 11:33
Gölcük'te 2 katlı 224 m² bina mahkemeden satılık
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre, Gölcük'te 2 katlı 224 m² bina mahkemeden satılık
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.