Kocaeli İl, Gölcük İlçe, DUMLUPINAR Mahalle, 81 Ada, 4 Parsel, Taşınmaz düzgün bir geometrik şekle sahiptir. Ara parseldir. Düz bir konuma sahiptir. Tapu kaydında her na kadar arsa olarak görünse de taşınmaz üzerinde zemin+3 normal kattan oluşan toplam 4 katlı betonarme binadır. Binanın dış sıvalı ve boyalıdır. Çatısı vardır.
27 Şub 2022 - 11:32- Gündem Güncelleme: 27 Şub 2022 - 11:35
Gölcük'te 4 katlı 620 m² bina mahkemeden satılık
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre, Gölcük'te 4 katlı 620 m² bina mahkemeden satılık
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.