Gölcük'te 4 katlı 620 m² bina mahkemeden satılık

Kocaeli İl, Gölcük İlçe, DUMLUPINAR Mahalle, 81 Ada, 4 Parsel, Taşınmaz düzgün bir geometrik şekle sahiptir. Ara parseldir. Düz bir konuma sahiptir. Tapu kaydında her na kadar arsa olarak görünse de taşınmaz üzerinde zemin+3 normal kattan oluşan toplam 4 katlı betonarme binadır. Binanın dış sıvalı ve boyalıdır. Çatısı vardır.

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