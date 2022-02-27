27 Şub 2022 - 11:34- Gündem G: 27 Şub 2022 - 11:36

İzmit Cumhuriyet parkı kafe yenileme inşaatı yaptırılacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre, İzmit Cumhuriyet parkı kafe yenileme inşaatı yaptırılacak

27 Şub 2022 - 11:34 - Gündem

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