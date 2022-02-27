27 Şub 2022 - 12:02- Spor G: 27 Şub 2022 - 12:03

Tayfunspor’a şampiyonluk piyangosu
Tayfunspor’a şampiyonluk piyangosu mask

Süper Amatör Lig B Grubu’nda Tayfunspor sezonun son maçında Arslanbey Organize Sanayi ile karşı karşıya geldi. Maçı 3-0 kazanan Tayfunspor, Köseköy Ateş’in Diliskelesi’ne mağlup olması ile normal sezon şampiyonluğunu ilan etti. Tayfun ekibi önce saha içinde ardından soyunma odasında büyük bir sevinç yaşadı.

BÜYÜK SEVİNÇ

Gebze Alaettin Kurt Stadı’nda oynanan maçta Tayfunspor etkiliydi ve 25. dakikada öne geçti. Ömer Can ceza sahası içinde düşürüldü ve Tayfunspor penaltı kazandı. Penaltıda aynı oyuncu fileleri havalandıran isim oldu ve ilk yarı 1-0 sona erdi. İkinci yarıda da maç Tayfunspor’un kontrolünde gitti. 68. dakikada Özgür Tınaz, Samet Kalkan’a pas verdi, Samet de Ömer Can’a al da at dedi Ömer Can da bu ikramı geri çevirmedi. Golden 7 dakika sonra üçüncü gol geldi. Ömer Can bu kez Özgür Tınaz’a pas verdi ve Özgür de fileleri sarsan bir diğer isim oldu. Kendi maçını kazanan Tayfunspor, Tavşancıl’dan da iyi haberi alınca saha içinde normal sezonun şampiyonluk sevincini yaşamış oldu.

27 Şub 2022 - 12:02 - Spor

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