İzmit Belediyesi Çocuk Korosu çalışmalarına devam ediyor

İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü ve İzmit Halk Eğitim Merkezi işbirliğiyle müziğe ilgi duyan çocuklar için hayata geçirilen Çocuk Korosunda çalışmalar devam ediyor. 9-12 Yaş arası çocuklara yönelik koro çalışmaları bireyin dinleme yeteneğinin geliştirilmesi, çocukların dinledikleri sesler yoluyla algı yeteneklerinin geliştirilmesi, müziği çeşitli yollarla anlatabilmesi, yaratıcılık duygusunu geliştirebilmesi, toplumsal gelişmeyi sağlayabilmesi ve teknik anlamda eğitim almaları amaçlanıyor.
HER HAFTA CUMARTESİ GÜNÜ
İzmit Belediyesi Çocuk Korosunda, Kocaeli Üniversitesi Devlet Konservatuarı Türk Halk Müziği bölümü mezunu ve Türk Müziği Yüksek Lisans öğrencisi Şef Mihriban Madzhidov 35 çocuğa eğitim veriyor. Her hafta Cumartesi günü Belsa Plaza B Blok’ta 2 saat olarak gerçekleştirilen eğitimde çocuklara, diyafram ve ses eğitimi, koro halinde icra etmeyi öğrenme eğitimleri veriliyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.