İzmit Belediyesi Çocuk Korosu çalışmalarına devam ediyor

İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü ve İzmit Halk Eğitim Merkezi işbirliğiyle müziğe ilgi duyan çocuklar için hayata geçirilen Çocuk Korosunda çalışmalar devam ediyor. 9-12 Yaş arası çocuklara yönelik koro çalışmaları bireyin dinleme yeteneğinin geliştirilmesi, çocukların dinledikleri sesler yoluyla algı yeteneklerinin geliştirilmesi, müziği çeşitli yollarla anlatabilmesi, yaratıcılık duygusunu geliştirebilmesi, toplumsal gelişmeyi sağlayabilmesi ve teknik anlamda eğitim almaları amaçlanıyor.

HER HAFTA CUMARTESİ GÜNÜ

İzmit Belediyesi Çocuk Korosunda, Kocaeli Üniversitesi Devlet Konservatuarı Türk Halk Müziği bölümü mezunu ve Türk Müziği Yüksek Lisans öğrencisi Şef Mihriban Madzhidov 35 çocuğa eğitim veriyor. Her hafta Cumartesi günü Belsa Plaza B Blok’ta 2 saat olarak gerçekleştirilen eğitimde çocuklara, diyafram ve ses eğitimi, koro halinde icra etmeyi öğrenme eğitimleri veriliyor.