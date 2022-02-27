Nail Baki Ukrayna’ya gidiyor! Eşi ve kızı savaşın ortasında kaldı

Rusya'nın, Ukrayna işgali sonucunda ülkede çok sayıda Türk vatandaşı ve öğrenci mahsur kaldı. Mahsur kalan isimler arasında 2019 yılında Demokrat Parti’nin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nail Baki’nin eşi ve kızı da bulunuyor. Günlerdir ülkedeki Türklerin tahliye edilmesini bekleyen Baki, en sonunda ailesine kavuşmak için karayolu ile Ukrayna yoluna çıktı.

“TAHLİYE EDEMİYORUZ”

Süreç ile ilgili bir video çeken Baki, “Günaydın herkese. Biliyorsunuz Arap halklarının başına gelen Ukrayna halkının da başına geldi. Bir insanlık dramı yaşanıyor şu anda. Sadece Ukraynalılar değil orada Araplardan, Türklerden, Asyalılardan, Afrikalılardan öğrenciler mağduriyet yaşıyorlar. Ben şu an Romanya’dayım. Niye Romanya’dayım? Eşim ve kızım savaşın ortasında kaldı. Hiçbir şekilde tahliye edemiyoruz. Bu yüzden karayoluyla ulaşarak, Ukrayna’ya giderek eşimi ve kızımı kurtarma derdindeyim. Gelişmeleri haberdar edeceğim. Allah yardımcımız olsun” ifadelerini kullandı.