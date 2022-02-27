27 Şub 2022 - 14:25- Gündem G: 27 Şub 2022 - 14:28

Nail Baki Ukrayna’ya gidiyor! Eşi ve kızı savaşın ortasında kaldı

Geçtiğimiz yerel seçimlerde Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Nail Baki, Ukrayna’da savaşın ortasında kalan kızı ve eşini getirmek için karayoluyla Ukrayna’ya yoluna koyuldu

Serhat Güneş
Serhat Güneş Tüm Haberleri
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Rusya'nın, Ukrayna işgali sonucunda ülkede çok sayıda Türk vatandaşı ve öğrenci mahsur kaldı. Mahsur kalan isimler arasında 2019 yılında Demokrat Parti’nin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nail Baki’nin eşi ve kızı da bulunuyor. Günlerdir ülkedeki Türklerin tahliye edilmesini bekleyen Baki, en sonunda ailesine kavuşmak için karayolu ile Ukrayna yoluna çıktı.

“TAHLİYE EDEMİYORUZ”

Süreç ile ilgili bir video çeken Baki, “Günaydın herkese. Biliyorsunuz Arap halklarının başına gelen Ukrayna halkının da başına geldi. Bir insanlık dramı yaşanıyor şu anda. Sadece Ukraynalılar değil orada Araplardan, Türklerden, Asyalılardan, Afrikalılardan öğrenciler mağduriyet yaşıyorlar. Ben şu an Romanya’dayım. Niye Romanya’dayım? Eşim ve kızım savaşın ortasında kaldı. Hiçbir şekilde tahliye edemiyoruz. Bu yüzden karayoluyla ulaşarak, Ukrayna’ya giderek eşimi ve kızımı kurtarma derdindeyim. Gelişmeleri haberdar edeceğim. Allah yardımcımız olsun” ifadelerini kullandı.

 

27 Şub 2022 - 14:25 Kocaeli- Gündem

Muhabir  Serhat Güneş

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