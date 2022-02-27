İzmit Belediyesi Basın Danışmanı Cem Şakoğlu, Kocaeli Haydar Aliyev Kültür Evi Derneği’nin Ermenistan kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen Hocalı Soykırımı’nı hatırlatmak ve şehitleri anmak için düzenlediği törene katılım sağladı. Şakoğlu, Kocaeli Azerbaycan Haydar Aliyev Kültür Derneği ve Türkiye Azerbaycan Dernekleri Federasyonu Onursal Başkanı Bilal Dündar’a İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet’in selamlarını iletti. Hocalı Soykırımı üzerinden 30 yıl geçmesine rağmen acının hala yüreklerde hissedildiğini belirten Şakoğlu, 26 Şubat 1992 tarihinde Hocalı kasabasında katledilen 613 şehidi rahmetle andı.
27 Şub 2022 - 14:29- Gündem Güncelleme: 27 Şub 2022 - 14:30
İzmit Belediyesi, Hocalı şehitlerini anma programına katıldı
İzmit Belediyesi, Kocaeli Haydar Aliyev Kültür Evi Derneği’nin Hocalı Soykırımı’nda hayatını kaybedenler için düzenlediği anma törenine katıldı
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.