İzmit Belediyesi, Hocalı şehitlerini anma programına katıldı

İzmit Belediyesi Basın Danışmanı Cem Şakoğlu, Kocaeli Haydar Aliyev Kültür Evi Derneği’nin Ermenistan kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen Hocalı Soykırımı’nı hatırlatmak ve şehitleri anmak için düzenlediği törene katılım sağladı. Şakoğlu, Kocaeli Azerbaycan Haydar Aliyev Kültür Derneği ve Türkiye Azerbaycan Dernekleri Federasyonu Onursal Başkanı Bilal Dündar’a İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet’in selamlarını iletti. Hocalı Soykırımı üzerinden 30 yıl geçmesine rağmen acının hala yüreklerde hissedildiğini belirten Şakoğlu, 26 Şubat 1992 tarihinde Hocalı kasabasında katledilen 613 şehidi rahmetle andı.