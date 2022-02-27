Özak’tan fuar kararı eleştirisi! “Yıkım kararı kaynak israfıdır”

Çatısı yoğun kar yağışı sırasında çöken mevcut Uluslararası Fuar Merkezi için geçtiğimiz ekim ayında yıkım kararı alınmıştı. Mevcut yeri yıkacak olan Büyükşehir, yeni fuar merkezini Özdilek AVM ile Cengiz Topel Havaalanı arasında bulunan ve D-100 karayoluna cephesi olan 321 bin metrekare alan üzerinde yapacak. Bir dönem Büyükşehir Belediyesinin iki numaralı ismi olan ve geçtiğimiz günlerde İYİ Parti’ye geçen eski Başkan Vekili Zekeriya Özak sosyal medya hesabından belediyenin kararını eleştirdi. Kararın doğru olmadığın savunan Özak, binanın güçlendirilebileceğini ifade etti. Yüksek Mimar olan Zekeriya Özak, yıkım kararını israf olarak yorumladı.

“KARARIN DOĞRU OLMADIĞINI DÜŞÜNÜYORUM”

Özak Fuar merkezinin yılılması ile ilgili görüş ve önerilerini farklı başllıklar altında şu şekilde sıraladı; “Geçtiğimiz aylarda Fuar Merkezi’nin çatısının geçen seneki kar yağışında kısmen çökmesi ve temelinde deformasyon oluştuğu düşüncesiyle yıkım kararı alındığı ve Cengiz Topel Havaalanı’nın olduğu bölgede 321 dönüm arazinin 92 milyon liraya alınarak yeni fuar merkezinin bu alanda yapılacağı bilgisi basında paylaşılmıştı. Bu kararın doğru olmadığını düşünüyorum, şöyle ki:

TEKNİK DEĞERLENDİRME

Fuar Merkezi 32.135 m2'lik alana sahip, tek katlı, çelik konstrüksiyon, uzay kafes sistem çatıya sahiptir. Bu tarz yapıların ekonomik ömrünün en az 50 yıl olduğu ve iyi bir bakımla 100 yıldan fazla olacağı düşünüldüğünde henüz 24 yıllık yeni bir binanın yıkım kararını kabul etmek mümkün değildir. Bina dilatasyon dediğimiz boşluklarla birbirinden ayrılmış çok parçalı bir yapı olup çatı çökmesi çok küçük bir kısmında gerçekleşmiştir. Binanın yıkım kararı öncesi bu kentin 3600 üyeli Kocaeli İnşaat Mühendisleri Odası'ndan herhangi bir uzman görüşü ve raporu alınmadığını biliyoruz. Özel bir firmadan alınan rapor, odanın veya üniversitenin raporuyla teyit edilemez miydi?

GEREKÇE KAMUOYU İLE PAYLAŞILMADI

Güçlendirme denilen bilimsel bir onarım yöntemi varken ve binanın güçlendirebileceği de yetkililerce ifade edilmişken neden şimdi tamamı yıkılmak isteniyor, bunun gerekçeleri kamuoyuyla yeterince paylaşılmamıştır. Sadece tek katlı olmasına rağmen zemini Jet Grout denilen yöntemle iyileştirilmiş olup temeldeki deformasyonların teknik çözümü de mümkündür. Unutulmasın ki hemen yanı başında benzer bir zeminde 10 katlı bir otel pekala yapılabilmiştir, Büyükşehir Belediyesi'nin itfaiye binasının inşaatı betonarme olarak daha ağır bir sistemle aynı arazide yapılmaktadır.

MALİ YÖNDEN DEĞERLENDİRME

Açıklamalarda binanın güçlendirme maliyeti olarak 100 milyon lira, aynısının yeniden yapılmasının maliyetinin de arsa hariç 120 milyon lira olacağı ifade ediliyor. İki rakamdan birinde mutlaka hata var. Yeni yapı 120 milyon lira ise onarımın 100 milyon lira olması için binanın harabeye dönmüş olması gerekirdi ki böyle bir durumun olmadığı ortadadır.

MALİYETİ DAHA YUKARI ÇIKACAKTIR

120 milyon liraya, 92 milyon liralık arsa bedeli eklendiğinde 212 milyon lira maliyet çıkıyor. 2022 yılı reel inşaat maliyetlerinin genel enflasyonun çok üzerinde olduğu(yaklaşık %80) göz önüne alınırsa arsa dahil sıfırdan bina maliyetinin 300 milyon liradan fazla olacağı apaçık görülüyor. Ayrıca yerine ne yapılacağı belli olmayıp yaptırılacak çalışmayla belirlenecekmiş. Bu yatırımın maliyetini de üstüne eklediğinizde maliyet çok daha yukarılara çıkacaktır (not: Aynı yere aynısı yapılsaydı bile 92 milyon lira kasada kalacaktı).

GÜNEŞ ENERJİSİ DÜŞÜNÜLDÜ MÜ?

Görülmektedir ki binanın yıkımı gereksiz yere çok yüksek maliyetlere yol açacaktır. Yıkım yerine daha ekonomik ve hafif çatı örtüleri düşünülebilir. Mesela çağdaş bir örtü olan asma-germe sistemler veya pnömatik membran sistemler hiç araştırıldı mı? Mesela bu vesileyle böylesine dev bir çatı yüzeyi varken güneş enerjisinden elektrik üretimi hiç düşünüldü mü?

SOSYAL YÖNDEN DEĞERLENDİRME:

Ülkemizin içinden geçtiği ekonomik sıkıntılar da düşünüldüğünde, her şeyden önce milli servet olan binanın yıkımından derhal vazgeçilmeli, dış cephe kaplamalarının sökümü yol yakınken durdurulmalı, uygun yöntemler ve çözümlerle iyileştirilerek bina yeniden kullanıma açılmalıdır. Görülüyor ki yıkım kararı kaynak israfıdır, halkın parası doğru ve yerinde harcanmalıdır. Yenilenecek olan binaya bölgedeki diğer merkezlerle entegre olacak şekilde yeni fonksiyonlar verilmeli ve bina ÇOK AMAÇLI bir merkeze dönüştürülmelidir. Örneğin, deniz canlıları müzesi ve dev akvaryum burada düşünülemez mi? Örneğin, üniversite kenti olan İzmit’te binanın bir kısmı öğrenciler ve gençler için kültürel- spor vb.( içinde yüzme havuzlarının da olduğu) alana dönüştürülemez mi? Binanın bir kısmı da fuarlar ve sosyal etkinlikler için kullanılabilir. Böylece canlı ve aktif bir alan haline getirilebilir ve toplu taşıma ile desteklenebilir.

KENTİN UCUNA TAŞIMAK YANLIŞ

İzmit bütün ilçelerin merkezinde olup mevcut İnterteks alanı tam da odak noktada ve kolay ulaşılan bir konumdadır. Bunu kentin ucuna doğru taşımak da yanlış bir karardır. Kamu kaynakları öncelikli ihtiyaçlar öne alınarak harcanmalıdır. Gereksiz bir yatırıma harcayacağınız parayı ulaşım ve trafik problemlerine harcarsanız, örneğin mevcutta 20 metre olan Ömer Türkçakal Bulvarı’nı plandaki şekliyle 40 metreye çıkarırsanız çok daha faydalı ve hayırlı bir iş yaparsınız”