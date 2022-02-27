Aygün ve Merdan Nene Hatun İ.O’nu ziyaret etti

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, sivil toplum kuruluşları, eğitim kurumları, esnaf ve vatandaş buluşmalarına da devam ediyor. Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün bu kapsamda son olarak AKP Derince İlçe Başkanı Koray Merdan ile birlikte çeşitli ziyaretlerde bulundu. Programlarda Başkanlar Aygün ve Merdan’a İlçe Kadın Kolları Başkanı Züleyha Uslu, İlçe Gençlik Kolları Başkanı Semih Tayyip Gülcan ve teşkilat mensupları da eşlik etti.
OKUMA BAYRAMI
İlk olarak Çınarlı Mahallesi’nde eğitim veren Nene Hatun İlkokulu’nu ziyaret eden Başkanlar Aygün ve Merdan, burada okul müdürü Ekrem Ertuğral, öğretmenler ve öğrencilerle bir araya gelirken, Nene Hatun İlkokulu öğrencilerinin hazırladığı Okuma Bayramı etkinliklerine de iştirak etti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.