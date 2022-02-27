27 Şub 2022 - 15:43- Gündem G: 27 Şub 2022 - 15:45

Aygün ve Merdan Nene Hatun İ.O’nu ziyaret etti

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün ve AKP Derince İlçe Başkanı Koray Merdan, önceki gün Nene Hatun İlkokulu’nu ziyaret etti.
Aygün ve Merdan Nene Hatun İ.O’nu ziyaret etti mask

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, sivil toplum kuruluşları, eğitim kurumları, esnaf ve vatandaş buluşmalarına da devam ediyor. Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün bu kapsamda son olarak AKP Derince İlçe Başkanı Koray Merdan ile birlikte çeşitli ziyaretlerde bulundu. Programlarda Başkanlar Aygün ve Merdan’a İlçe Kadın Kolları Başkanı Züleyha Uslu, İlçe Gençlik Kolları Başkanı Semih Tayyip Gülcan ve teşkilat mensupları da eşlik etti.

OKUMA BAYRAMI

İlk olarak Çınarlı Mahallesi’nde eğitim veren Nene Hatun İlkokulu’nu ziyaret eden Başkanlar Aygün ve Merdan, burada okul müdürü Ekrem Ertuğral, öğretmenler ve öğrencilerle bir araya gelirken, Nene Hatun İlkokulu öğrencilerinin hazırladığı Okuma Bayramı etkinliklerine de iştirak etti.

27 Şub 2022 - 15:43 - Gündem

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