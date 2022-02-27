Kamyoncular Odası’nda Hakan Zorlu dönemi

Kocaeli Kamyoncular ve Kamyonetçiler Esnaf ve Sanatkarlar Odası’nın olağan genel kurulu KESOB’un Kadıköy Mahallesi Bağdat Caddesi üzerindeki yeni adresinde gerçekleştirildi. 580 üyenin oy kullanma hakkının bulunduğu kongrede mevcut Başkan Besim Kaçar aday olmadı. Genel kurulda S.S. Kocaeli Marmara Karayolu Taşıma Kooperatifleri Birliği Başkanı Hakan Zorlu tek aday olurken 6 yönetim kurulu üyesi, 3 denetim kurulu üyesi de seçildi. Kongreye KESOB Başkanı Kadir Durmuş, Sakarya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Hasan Alişan, Kocaeli Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Kemal Kaya, Kocaeli Esnaf ve Kredi Kooperatifi Başkanı Faruk Demir KESOB Başkan Vekili Ali Sarı, Kocaeli Kahveciler Odası Başkanı Erdoğan Göçer, Bakallar Odası Başkanı Bayram Kütük, oda başkanları, kooperatif başkanları katıldı.
GENİŞ KATILIM
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından başlayan genel kurulun divan başkanlığını KESOB Başkanı Kadir Durmuş, Divan Başkan Vekilliğini Mehmet Zorlu yaparken katip üyelikleri Mustafa Taş, Orhan Zorlu ve Tunahan Eşdoğan üstlendi. Akabinde yönetim kurulu faaliyet raporu, denetim kurulu raporu, bilanço gelir gider hesabı okunarak oy birliği ile oylandı. Olağan genel kurulda söz alan odanın yeni Başkanı Hakan Zorlu, “Sayın divan başkanım, hükümet komiserim, seçim kurulu üyeleri, oda başkanlarım ve çok kıymetli meslektaşlarım, Kocaeli Kamyoncular ve Kamyonetçiler Esnaf Odası olağan genel kuruluna hoş geldiniz. Genel kurulumuzun Kocaeli’deki kamyon ve kamyonetçi esnafımıza hayırlı olmasını diler, katılımlarınızdan dolayı hepinize teşekkür ederim” dedi.
GÖREVİMİ SÜRDÜRÜYORUM
Zorlu, “Değerli meslektaşlarım; S.S 44 Nolu Yeniköy Taşıma Kooperatifi ve İzmit Shell Taşıma Kooperatiflerinde yapmış olduğum aktif yöneticilik görevimi tamamladıktan sonra hala S.S Marmara Karayolu Taşıma Kooperatifleri Bölge Birliği Başkanlığını yürütmekteyim. Burada yapmış olduğum görevimle beraber tüm Türkiye ve Motorlu Taşıyıcılar Merkez Birliği yönetim kurulu görevini sürdürmekteyim. Son iki yıldır Kocaeli Kamyon ve Kamyonetçiler Esnaf Odası başkan yardımcılığı görevini de devam ettiriyorum” dedi.
HEPİMİZE HAYIRLI OLMASINI DİLİYORUM
Son olarak Zorlu, “Görev aldığımız sivil toplum kuruluşlarında edinmiş olduğumuz tecrübe ve birikim ile beraber Kamyon ve Kamyonetçiler Esnaf Odası’nda da hizmet yapmak ve esnafımızın sorunlarına çözüm bulmak için vereceğiniz desteğinizle görevimizi layıkıyla yapmaya oluşturduğumuz yönetim kurulu ile göreve talibiz. Değerli meslektaşlarım, bu meslekte üçüncü kuşak olarak büyüklerimden aldığım mesleki ahlak ve tecrübelerimle esnafımızın sorunlarını en iyi bilen ve çözüme ulaştıracak bir arkadaşınızım. Bu onurlu görevi en iyi şekilde yerine getirmek üzere sizlere söz veriyorum. Bu vesileyle genel kurulumuzun hepimize hayırlı olmasını diliyorum. Ayrıca bütün meslektaşlarımın Miraç Kandili’ni kutlar saygılar sunarım” şeklinde konuştu.
HAKAN ZORLU’NUN YÖNETİMİ ASİL
Erol Yılmaz
Cengiz Türker
Bayram Ali Kaplan
Murat Asker
İlyas Kılıç
Sefa Öztonga
DENETİM KURULU ASİL
Eylem Civelek
Muhittin Meydan
İbrahim Şekersoy
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.