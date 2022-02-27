Kamyoncular Odası’nda Hakan Zorlu dönemi

Kocaeli Kamyoncular ve Kamyonetçiler Esnaf ve Sanatkarlar Odası’nın olağan genel kurulu KESOB’un Kadıköy Mahallesi Bağdat Caddesi üzerindeki yeni adresinde gerçekleştirildi. 580 üyenin oy kullanma hakkının bulunduğu kongrede mevcut Başkan Besim Kaçar aday olmadı. Genel kurulda S.S. Kocaeli Marmara Karayolu Taşıma Kooperatifleri Birliği Başkanı Hakan Zorlu tek aday olurken 6 yönetim kurulu üyesi, 3 denetim kurulu üyesi de seçildi. Kongreye KESOB Başkanı Kadir Durmuş, Sakarya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Hasan Alişan, Kocaeli Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Kemal Kaya, Kocaeli Esnaf ve Kredi Kooperatifi Başkanı Faruk Demir KESOB Başkan Vekili Ali Sarı, Kocaeli Kahveciler Odası Başkanı Erdoğan Göçer, Bakallar Odası Başkanı Bayram Kütük, oda başkanları, kooperatif başkanları katıldı.

GENİŞ KATILIM

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından başlayan genel kurulun divan başkanlığını KESOB Başkanı Kadir Durmuş, Divan Başkan Vekilliğini Mehmet Zorlu yaparken katip üyelikleri Mustafa Taş, Orhan Zorlu ve Tunahan Eşdoğan üstlendi. Akabinde yönetim kurulu faaliyet raporu, denetim kurulu raporu, bilanço gelir gider hesabı okunarak oy birliği ile oylandı. Olağan genel kurulda söz alan odanın yeni Başkanı Hakan Zorlu, “Sayın divan başkanım, hükümet komiserim, seçim kurulu üyeleri, oda başkanlarım ve çok kıymetli meslektaşlarım, Kocaeli Kamyoncular ve Kamyonetçiler Esnaf Odası olağan genel kuruluna hoş geldiniz. Genel kurulumuzun Kocaeli’deki kamyon ve kamyonetçi esnafımıza hayırlı olmasını diler, katılımlarınızdan dolayı hepinize teşekkür ederim” dedi.

GÖREVİMİ SÜRDÜRÜYORUM

Zorlu, “Değerli meslektaşlarım; S.S 44 Nolu Yeniköy Taşıma Kooperatifi ve İzmit Shell Taşıma Kooperatiflerinde yapmış olduğum aktif yöneticilik görevimi tamamladıktan sonra hala S.S Marmara Karayolu Taşıma Kooperatifleri Bölge Birliği Başkanlığını yürütmekteyim. Burada yapmış olduğum görevimle beraber tüm Türkiye ve Motorlu Taşıyıcılar Merkez Birliği yönetim kurulu görevini sürdürmekteyim. Son iki yıldır Kocaeli Kamyon ve Kamyonetçiler Esnaf Odası başkan yardımcılığı görevini de devam ettiriyorum” dedi.

HEPİMİZE HAYIRLI OLMASINI DİLİYORUM

Son olarak Zorlu, “Görev aldığımız sivil toplum kuruluşlarında edinmiş olduğumuz tecrübe ve birikim ile beraber Kamyon ve Kamyonetçiler Esnaf Odası’nda da hizmet yapmak ve esnafımızın sorunlarına çözüm bulmak için vereceğiniz desteğinizle görevimizi layıkıyla yapmaya oluşturduğumuz yönetim kurulu ile göreve talibiz. Değerli meslektaşlarım, bu meslekte üçüncü kuşak olarak büyüklerimden aldığım mesleki ahlak ve tecrübelerimle esnafımızın sorunlarını en iyi bilen ve çözüme ulaştıracak bir arkadaşınızım. Bu onurlu görevi en iyi şekilde yerine getirmek üzere sizlere söz veriyorum. Bu vesileyle genel kurulumuzun hepimize hayırlı olmasını diliyorum. Ayrıca bütün meslektaşlarımın Miraç Kandili’ni kutlar saygılar sunarım” şeklinde konuştu.

HAKAN ZORLU’NUN YÖNETİMİ ASİL

Erol Yılmaz

Cengiz Türker

Bayram Ali Kaplan

Murat Asker

İlyas Kılıç

Sefa Öztonga

DENETİM KURULU ASİL

Eylem Civelek

Muhittin Meydan

İbrahim Şekersoy