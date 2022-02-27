Jeofizik Mühendisleri'nde yeniden Tığ dönemi

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB)’ne bağlı yaklaşık 459 üyesi bulunan Jeofizik Mühendisleri Odası (JMO) Kocaeli Şubesi Genel Kurulu geçtiğimiz gün oda binasında yapıldı. Mevcut Şube Başkanı Mehmet Zeki Tığ’ın tek aday olduğu genel kurula Jeofizik Mühendisleri Odası Genel Başkanı Şevket Demirbaş, oda yöneticileri ve üyeler katılım sağladı. 2 gün süren genel kurulda seçimler bugün yapıldı. Saat 09.00'da başlayan oy kullanma işlemi saat 17.00'a kadar sürecek. Kocaeli dışında Sakarya, Bilecik ve Yalova’dan da üyelerin bulunduğu Jeofizik Mühendisleri Odası Kocaeli Şubesi’nde gerçekleşen seçim sonucunda 7 kişilik yönetim kurulu ve 23 kişilik genel merkez delegesi belirlendi.

YÖNETİM KURULU LİSTESİ

Metin AŞÇI

Tahir Serkan IRMAK

Mehmet Zeki TIĞ

Mehmet SANCAKLI

Eser Şahin EZME

Murat ERİNÇ

Göksu KÜÇÜKBAŞ



İL DELEGE LİSTESİ



Metin AŞÇI

Mustafa TURHAN

Engin ÖZER

Şahin KESKİN

Tahir Serkan IRMAK

Orhun Erdem KUYBULU

Hasan BAŞTAN

Murat TOPÇU

Murat KARA

İbrahim YILDIRIM

Nebi CANPOLAT

Mehmet Zeki TIĞ

Hasan BALCIOĞLU

Mehmet SANCILI

Serhat BEYAZIT

Ergün HANE

Mustafa YALTIRAK

Sinem AKYEL

Hüseyin Salih SAKA

Eser Şahin EZME

Şahap YILMAN

Murat ERİNÇ

Göksu KÜÇÜKBAŞ