Jeofizik Mühendisleri'nde yeniden Tığ dönemi

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB)’ne bağlı yaklaşık 459 üyesi bulunan Jeofizik Mühendisleri Odası (JMO) Kocaeli Şubesi Genel Kurulu geçtiğimiz gün oda binasında yapıldı. Mevcut Şube Başkanı Mehmet Zeki Tığ’ın tek aday olduğu genel kurula Jeofizik Mühendisleri Odası Genel Başkanı Şevket Demirbaş, oda yöneticileri ve üyeler katılım sağladı. 2 gün süren genel kurulda seçimler bugün yapıldı. Saat 09.00'da başlayan oy kullanma işlemi saat 17.00'a kadar sürecek. Kocaeli dışında Sakarya, Bilecik ve Yalova’dan da üyelerin bulunduğu Jeofizik Mühendisleri Odası Kocaeli Şubesi’nde gerçekleşen seçim sonucunda 7 kişilik yönetim kurulu ve 23 kişilik genel merkez delegesi belirlendi.
YÖNETİM KURULU LİSTESİ
Metin AŞÇI
Tahir Serkan IRMAK
Mehmet Zeki TIĞ
Mehmet SANCAKLI
Eser Şahin EZME
Murat ERİNÇ
Göksu KÜÇÜKBAŞ
İL DELEGE LİSTESİ
Metin AŞÇI
Mustafa TURHAN
Engin ÖZER
Şahin KESKİN
Tahir Serkan IRMAK
Orhun Erdem KUYBULU
Hasan BAŞTAN
Murat TOPÇU
Murat KARA
İbrahim YILDIRIM
Nebi CANPOLAT
Mehmet Zeki TIĞ
Hasan BALCIOĞLU
Mehmet SANCILI
Serhat BEYAZIT
Ergün HANE
Mustafa YALTIRAK
Sinem AKYEL
Hüseyin Salih SAKA
Eser Şahin EZME
Şahap YILMAN
Murat ERİNÇ
Göksu KÜÇÜKBAŞ
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.