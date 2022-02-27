27 Şub 2022 - 15:54- Gündem G: 27 Şub 2022 - 15:55

İzmit Belediyesi’ne geri dönüşümde fark yaratan belediye ödülü

2021 yılında geri dönüşüme kazandırdığı atıklarla Küçük Ev Aletleri kategorisinde 86 belediyeyi geride bırakan İzmit Belediyesi AGİD tarafından ödüle layık görüldü
İzmit Belediyesi’ne geri dönüşümde fark yaratan belediye ödülü mask

Atıkları çöpe atmak yerine geri dönüşüme kazandırarak fark yaratmaya devam eden İzmit Belediyesi, daha yaşanılabilir bir gelecek için hem farkındalık oluşturuyor hem de ekonomiye katkı sağlıyor. 2021 yılında hane, işyeri ve kamu kurum kuruluşlarından 18 bin 493 kilogram elektronik atığı ülke ekonomisine kazandıran İzmit Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünün yürüttüğü çalışmalar AGİD tarafından ödüle layık görüldü.

E-ATIKLAR GERİ DÖNÜŞTÜ

Doğaya bırakıldığında su ve toprak kirliliğine yol açan elektronik atıkları toplayan İzmit Belediyesi, doğayı korurken ekonomiye katkı sunuyor. İzmit Belediyesi, 892 kilogram soğutucu ve buzdolabı, 790 kilogram büyük ev aletleri, 3106 kilogram televizyon ve monitör, 9578 kilogram iletişim araçları, 4127 kilogram kg küçük ev aletleri ile toplam 18 bin 493 kilogram e-atığı geri dönüşüme kazandırdı. Geçen seneye göre toplanan elektronik atıklarda yüzde 50 artış olduğunu kaydeden yetkililer bu konuda duyarlılık gösteren tüm vatandaşlara teşekkür etti.

EN ÇOK FARK YARATAN BELEDİYELERDEN 

2021 yılında topladıkları e-atık miktarları ile e-atık yönetim sistemine en yüksek katkıyı sağlayan ve ‘’Elektrikli ve Elektronik Atık Yönetiminde Fark Yaratan Belediyeler ‘’ kategorisinde diğer belediyelere de örnek olan İzmit Belediyesi kısa adı AGİD olan Aydınlatma Gereçleri İmalatçıları Derneği Ticari İşletmesi tarafından  ‘Küçük Ev Aletleri’ kategorisinde geçen sene olduğu gibi bu senede 86 belediye arasından topladığı 4127 kilogram atıkla en çok fark yaratan ikinci belediye oldu.

27 Şub 2022 - 15:54 - Gündem

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