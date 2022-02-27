27 Şub 2022 - 17:48- Gündem G: 27 Şub 2022 - 17:50

Müdürlükler ‘Orman Okulu’ için buluştu

İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde yürütülen Orman Okulu Projesi için Park Bahçeler Müdürlüğü ile önce toplantı ardından da saha uygulaması yapıldı
Müdürlükler ‘Orman Okulu’ için buluştu mask

İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri bünyesinde yürütülen Orman Okulu projesi için Park ve Bahçeler Müdürü Ümit Uçar, Ziraat Mühendisi Fazilet Erdem ve Peyzaj Y.Mimarı Harika Taze’nin katılımıyla toplantı yapıldı.  Toplantı sonrasında Çayırköy İzmit Yaşam Bahçesi ve Orman Okulu alanına gidilerek belirlenen alanlara yönlendirme tabelaları eklendi.  Orman Okulu projesi çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

27 Şub 2022 - 17:48 - Gündem

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