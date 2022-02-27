İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri bünyesinde yürütülen Orman Okulu projesi için Park ve Bahçeler Müdürü Ümit Uçar, Ziraat Mühendisi Fazilet Erdem ve Peyzaj Y.Mimarı Harika Taze’nin katılımıyla toplantı yapıldı. Toplantı sonrasında Çayırköy İzmit Yaşam Bahçesi ve Orman Okulu alanına gidilerek belirlenen alanlara yönlendirme tabelaları eklendi. Orman Okulu projesi çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.
27 Şub 2022 - 17:48- Gündem Güncelleme: 27 Şub 2022 - 17:50
Müdürlükler ‘Orman Okulu’ için buluştu
İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde yürütülen Orman Okulu Projesi için Park Bahçeler Müdürlüğü ile önce toplantı ardından da saha uygulaması yapıldı
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.