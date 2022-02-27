Müdürlükler ‘Orman Okulu’ için buluştu

İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri bünyesinde yürütülen Orman Okulu projesi için Park ve Bahçeler Müdürü Ümit Uçar, Ziraat Mühendisi Fazilet Erdem ve Peyzaj Y.Mimarı Harika Taze’nin katılımıyla toplantı yapıldı. Toplantı sonrasında Çayırköy İzmit Yaşam Bahçesi ve Orman Okulu alanına gidilerek belirlenen alanlara yönlendirme tabelaları eklendi. Orman Okulu projesi çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.