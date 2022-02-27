27 Şub 2022 - 17:49- Gündem G: 27 Şub 2022 - 17:50

Başkan Büyükakın: “Milletçe yeni 28 Şubatlara izin vermeyeceğiz, demokrasimize sahip çıkacağız”

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Türk siyasi tarihine postmodern darbe olarak geçen 28 Şubat 1997 sürecinin, '' Belirli siyasî ve dinî görüşe sahip kesimlere karşı ayrımcı, dışlayıcı ve insan haklarına aykırı uygulamalarla milyonlarca insanın hayatı karartılmıştır. İnsanların hayatında kapanması zor yaralar açmış, tarihte de karanlık ve acı dolu izler bırakmıştır.” ifadelerini kullandı.
Başkan Büyükakın: “Milletçe yeni 28 Şubatlara izin vermeyeceğiz, demokrasimize sahip çıkacağız” mask

28 Şubat’ın demokrasiye balans ayarı kılıfıyla millete vurulan darbe olduğunu, aradan geçen yıllara rağmen o günlerde yaşananların hiçbir zaman unutulmaması gerektiğini ifade eden Başkan Büyükakın, ''28 Şubat; İnananlara karşı topyekin savaştır. 28 Şubat; Demokrasiye vurulan kara bir lekedir. 28 Şubat; İnsan haklarının en kara günlerindendir. 28 Şubat; Türkiye'nin ayağına vurulmak istenen prangadır. 28 Şubat; bir insanlık suçudur'' dedi.

Geçmişi yok sayanların geleceğe güvenle yürüyemeyeceğini hatırlatan Başkan Büyükakın, sözlerini şöyle tamamladı; ''28 Şubat'ı hiç unutmayacağız ve unutturmayacağız. Bin yıl sürecek denilen 28 Şubat, 10 yıl bile sürmemiştir, sürememiştir. Çünkü milletin iradesini pranga vuracak bir güç yoktur, olamaz. Türk milleti; 27 Mayıs, 28 Şubat, 12 Eylül ve 15 Temmuz'da olduğu gibi, anti-demokratik tüm müdahalelere geçit vermemiştir, vermeyecektir. Milletçe bir daha 28 Şubat’ın karanlık günlerine geri dönmemek için, demokrasimize sahip çıkmaya devam edeceğiz. Temel hak ve özgürlüklerimizi ortadan kaldırmaya kalkanlara karşı bir ve birlik olarak, aydınlık, ferah ve huzurlu günlere milletçe el ele yürüyeceğiz.''

 

27 Şub 2022 - 17:49 - Gündem

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