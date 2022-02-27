Başkan Büyükakın: “Milletçe yeni 28 Şubatlara izin vermeyeceğiz, demokrasimize sahip çıkacağız”

28 Şubat’ın demokrasiye balans ayarı kılıfıyla millete vurulan darbe olduğunu, aradan geçen yıllara rağmen o günlerde yaşananların hiçbir zaman unutulmaması gerektiğini ifade eden Başkan Büyükakın, ''28 Şubat; İnananlara karşı topyekin savaştır. 28 Şubat; Demokrasiye vurulan kara bir lekedir. 28 Şubat; İnsan haklarının en kara günlerindendir. 28 Şubat; Türkiye'nin ayağına vurulmak istenen prangadır. 28 Şubat; bir insanlık suçudur'' dedi.

Geçmişi yok sayanların geleceğe güvenle yürüyemeyeceğini hatırlatan Başkan Büyükakın, sözlerini şöyle tamamladı; ''28 Şubat'ı hiç unutmayacağız ve unutturmayacağız. Bin yıl sürecek denilen 28 Şubat, 10 yıl bile sürmemiştir, sürememiştir. Çünkü milletin iradesini pranga vuracak bir güç yoktur, olamaz. Türk milleti; 27 Mayıs, 28 Şubat, 12 Eylül ve 15 Temmuz'da olduğu gibi, anti-demokratik tüm müdahalelere geçit vermemiştir, vermeyecektir. Milletçe bir daha 28 Şubat’ın karanlık günlerine geri dönmemek için, demokrasimize sahip çıkmaya devam edeceğiz. Temel hak ve özgürlüklerimizi ortadan kaldırmaya kalkanlara karşı bir ve birlik olarak, aydınlık, ferah ve huzurlu günlere milletçe el ele yürüyeceğiz.''