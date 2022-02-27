27 Şub 2022 - 17:50- Gündem G: 27 Şub 2022 - 17:51

İzmit Belediyesinden vatandaşlara kandil simidi

İzmit Belediyesi, Miraç Kandili dolayısıyla kent merkezi ve kırsal mahallelerdeki camiler ile Belsa Plaza önünde kurulan stantta vatandaşlara kandil simidi ikram etti 
İzmit Belediyesinden vatandaşlara kandil simidi mask

İzmit Belediyesi, kandillerde vatandaşlara simit dağıtma geleneğine Miraç Kandilinde de devam etti. İzmit Belediyesi üst yönetim ekibi ve Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü personelleri, Hz. Muhammed’in (S.A.V) göğe yükseldiği ve Allah katına çıktığı gün olarak kabul edilen Miraç Kandilinde kentin birçok yerinde vatandaşlara kandil simidi ikramında bulundu.

KANDİLLERİNİ KUTLADILAR

İzmit Belediyesi ekipleri, Alikahya Hayırsevenler Camii, Alikahya Merkez Camii, Belsa Plaza A Blok önü, Fevziye Camii, Gültepe Hicret Camii, Orhan Camii, Plajyolu Şirinevler Camii, Turgut Merkez Camii, Yahyakaptan Pazar Alanı, Yenidoğan Merkez Camii, Yenimahalle Muhtarlık önü, Kuruçeşme Merkezi Camii, Yenişehir Rahmet Camii, Yeşilova Merkez Camii, Mehmet Ali Paşa Camii, Zincirlikuyu Camii, Ambarcı Camii, Durhasan Köyü Camii ve Akmeşe Atatürk Camii’nde binlerce vatandaşa kandil simidi dağıtımında bulunurken tüm halkın ve İslam âleminin Miraç Kandili’ni kutladı.

27 Şub 2022 - 17:50 - Gündem

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