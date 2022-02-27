İzmit Belediyesinden vatandaşlara kandil simidi

İzmit Belediyesi, kandillerde vatandaşlara simit dağıtma geleneğine Miraç Kandilinde de devam etti. İzmit Belediyesi üst yönetim ekibi ve Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü personelleri, Hz. Muhammed’in (S.A.V) göğe yükseldiği ve Allah katına çıktığı gün olarak kabul edilen Miraç Kandilinde kentin birçok yerinde vatandaşlara kandil simidi ikramında bulundu.
KANDİLLERİNİ KUTLADILAR
İzmit Belediyesi ekipleri, Alikahya Hayırsevenler Camii, Alikahya Merkez Camii, Belsa Plaza A Blok önü, Fevziye Camii, Gültepe Hicret Camii, Orhan Camii, Plajyolu Şirinevler Camii, Turgut Merkez Camii, Yahyakaptan Pazar Alanı, Yenidoğan Merkez Camii, Yenimahalle Muhtarlık önü, Kuruçeşme Merkezi Camii, Yenişehir Rahmet Camii, Yeşilova Merkez Camii, Mehmet Ali Paşa Camii, Zincirlikuyu Camii, Ambarcı Camii, Durhasan Köyü Camii ve Akmeşe Atatürk Camii’nde binlerce vatandaşa kandil simidi dağıtımında bulunurken tüm halkın ve İslam âleminin Miraç Kandili’ni kutladı.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.