İzmit Kent Konseyi Gençlik Konseyi kıyafet dağıtımına başladı

İzmit Kent Konseyi Gençlik Meclisi ve AİESEC işbirliği ile hayata geçirilen giyilebilir ikinci el kıyafet yardım kampanyası kapsamında çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Proje doğrultusunda kıyafet, ceket, mont ve ayakkabı türündeki giyim malzemelerini ihtiyaç sahipleriyle paylaşan vatandaşların yardımları, İzmit Kent Konseyi Merkez ofisinde toplandı.

MAHALLELERE ULAŞTIRILMAYA DEVAM EDECEK

Toplanan yardımların bir kısmı önceki gün, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere Serdar Mahallesi muhtarlığına ve Yenidogan Mahallesi muhtarlığına İKK Genel Sekreteri Hüseyin Doğan ve İKK Gençlik Meclisi yürütme kurulu üyesi Av. Mert Ayanoğlu tarafından teslim edildi. Tüketim kültürünün yerine paylaşım kültürünü arttırmayı hedefleyen proje kapsamında toplanan yardımlar, farklı Mahallelere ulaştırılmaya devam edecek.