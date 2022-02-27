İzmit Kent Konseyi Gençlik Konseyi kıyafet dağıtımına başladı

İzmit Kent Konseyi Gençlik Meclisi ve AİESEC işbirliği ile hayata geçirilen giyilebilir ikinci el kıyafet yardım kampanyası kapsamında çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Proje doğrultusunda kıyafet, ceket, mont ve ayakkabı türündeki giyim malzemelerini ihtiyaç sahipleriyle paylaşan vatandaşların yardımları, İzmit Kent Konseyi Merkez ofisinde toplandı.
MAHALLELERE ULAŞTIRILMAYA DEVAM EDECEK
Toplanan yardımların bir kısmı önceki gün, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere Serdar Mahallesi muhtarlığına ve Yenidogan Mahallesi muhtarlığına İKK Genel Sekreteri Hüseyin Doğan ve İKK Gençlik Meclisi yürütme kurulu üyesi Av. Mert Ayanoğlu tarafından teslim edildi. Tüketim kültürünün yerine paylaşım kültürünü arttırmayı hedefleyen proje kapsamında toplanan yardımlar, farklı Mahallelere ulaştırılmaya devam edecek.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.