Milletvekili Cemil Yaman'ın babası son yolculuğuna uğurlandı

Yaşlılığa bağlı rahatsızlıklardan dolayı hayatını kaybeden Cemil Yaman için Orhangazi Mahallesi Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene; Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, AKP Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, AKP İl Başkanı Mehmet Ellibeş, CHP İl Başkanı Harun Yıldızlı, bazı ilçe belediye başkanları ve siyasi partilerin temsilcileri katıldı.
Bahri Yaman'ın cenazesi, kılınan namazın ardından ilçede bulunan merkez mezarlığına defnedildi.
Yaşlılığa bağlı rahatsızlıklardan dolayı hayatını kaybeden Cemil Yaman için Orhangazi Mahallesi Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene; Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, AKP Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, AKP İl Başkanı Mehmet Ellibeş, CHP İl Başkanı Harun Yıldızlı, bazı ilçe belediye başkanları ve siyasi partilerin temsilcileri katıldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.