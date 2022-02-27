27 Şub 2022 - 17:57- Gündem G: 27 Şub 2022 - 17:59

Milletvekili Cemil Yaman'ın babası son yolculuğuna uğurlandı

AKP Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman'ın 85 yaşında hayatını kaybeden babası Bahri Yaman'ın cenazesi, Dilovası'nda toprağa verildi.
Milletvekili Cemil Yaman'ın babası son yolculuğuna uğurlandı mask

Yaşlılığa bağlı rahatsızlıklardan dolayı hayatını kaybeden Cemil Yaman için Orhangazi Mahallesi Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene; Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, AKP Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, AKP İl Başkanı Mehmet Ellibeş, CHP İl Başkanı Harun Yıldızlı, bazı ilçe belediye başkanları ve siyasi partilerin temsilcileri katıldı.
Bahri Yaman'ın cenazesi, kılınan namazın ardından ilçede bulunan merkez mezarlığına defnedildi.
# chp

27 Şub 2022 - 17:57 - Gündem

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.672.994 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
İzmit Belediyesinden vatandaşlara kandil simidi mask
İzmit Belediyesinden vatandaşlara kandil simidi
Başkan Büyükakın: “Milletçe yeni 28 Şubatlara izin vermeyeceğiz, demokrasimize sahip çıkacağız” mask
Başkan Büyükakın: “Milletçe yeni 28 Şubatlara izin vermeyeceğiz, demokrasimize sahip çıkacağız”
Müdürlükler ‘Orman Okulu’ için buluştu mask
Müdürlükler ‘Orman Okulu’ için buluştu
İzmit Belediyesi’ne geri dönüşümde fark yaratan belediye ödülü mask
İzmit Belediyesi’ne geri dönüşümde fark yaratan belediye ödülü
Aygün ve Merdan Nene Hatun İ.O’nu ziyaret etti mask
Aygün ve Merdan Nene Hatun İ.O’nu ziyaret etti
İzmit Belediyesi Çocuk Korosu çalışmalarına devam ediyor mask
İzmit Belediyesi Çocuk Korosu çalışmalarına devam ediyor
Anket Rusya'nın Ukrayna'ya müdahalesini doğru buluyor musunuz?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL