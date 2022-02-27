Yıldız: Ekonomik krizin eşiğindeyiz

İYİ Parti İl Başkanı Şanbaz Yıldız Rusya ve Ukrayna savaşı nedeniyle Türkiye’de yaşanan ve yaşanması beklenen ekonomik sorunlarla ilgili açıklama yayınladı. Yıldız yayınladığı açıklamada şu ifadelere yer verdi; “Vatandaşımız Ukrayna – Rusya savaşı nedeniyle artan ve artması beklenen fiyatlar dolayısıyla tedirgin. Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre 2021 yılında Türkiye'nin ihracatında Rusya 5 milyar 800 milyon dolarlık pay ile 10'uncu sırada yer alırken, Ukrayna 2 milyar 900 bin dolarla 20'inci sırada bulunuyor. Şu anda ülkemizde bile olmayan, deniz komşusu iki ülkede yaşanan savaş nedeniyle savaş nedeniyle büyük bir ekonomik krizin eşiğindeyiz. Kendi kendine yeten Türkiye’den, komşusunda çıkan savaş sonrası ekonomik kriz yaşayan Türkiye’ye döndük. Bugün AKP’nin bizi ne hale getirdiğini bir kez daha gördük.

“ÜRETİM VE TARIM ÖNCELENMELİ”

Türkiye Cumhuriyeti acil olarak yeniden üretim politikalarını uygulamaya koymalıdır. Ülkemizde tarım öncelenmeli ve ithalatın yapılamayacağı savaş ve benzeri durumlar için gerekli tedbirler alınmalı. Rus turistlerin savaş nedeniyle tatillerinden vazgeçmesi ülkemiz ekonomisinde büyük sıkıntılara sebep olacaktır. Turizmde yaşanacak sorunlar öngörülerek bu konunda gerekli tedbirler alınmalıdır. Bölgedeki stratejik önemimiz nedeniyle hem Rusya’nın hem Amerika’nın ilgi odağı konumundayız. Komşumuzda yaşanan savaştan dahi ne kadar olumsuz etkilendiğimiz görülmeli, içine çekilmek istendiğimiz kaos ortamından uzak durmalıyız.”