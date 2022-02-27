Bakan Koca, corona virüsünde son durumu açıkladı

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin günlük COVID-19 tablosunu açıkladı 27 Şubat verilerine göre, 394 bin 263 test yapıldı. Son 24 saatte, 49 bin 792 yeni vaka tespit edildi. Bugün 69 bin 845 kişi de sağlığına kavuşurken corona nedeniyle 206 kişi hayatını kaybetti.

BAKAN KOCA’DAN AÇIKLAMA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Vaka sayılarındaki düşüş trendi sonucunda, risk grubunda olup hastalığa yakalananların ve buna bağlı vefatların sayısı azalıyor. Dünya salgına karşı mücadeleyi artık aşıyla veriyor. Hatırlatma dozlarını hepimiz yaptırmalı, risk grubundaysak kendimizi iyi korumalıyız” dedi.