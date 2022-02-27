Ne şiş yandı ne kebap!

1.Lig’de var olma savaşını sürdüren Kocaelispor, üst üste 3.deplasmanında dün akşam İstanbul Boğalarına konuk oldu, bir puan daha kaptı. Üç deplasmanda toplam 5 puanla bir nebze kendine geldi

İLK YARI KARŞILIKLI ATAKLAR VARDI

8’de İlyas Kubilay'ın ortasında Berkay'ın kafa vuruşunda top üstten dışarıya çıktı. 9’da Babacar kaleci ile karşı karşıya kaldı, sol çaprazdan çektiği şutta top, kaleci Alperen'in ellerinde kaldı. 16’da Eslem topu ağlara gönderdi, ancak pozisyon ofsayt gerekçesiyle gol değeri kazanmadı. 37’de İstanbulspor gole çok yaklaştı. Topalli'nin şutunda İsmet topu son anda çıkardı, savunma uzaklaştırdı. 40’da Kocaelispor maçın en net tehlikesini yarattı. Babacar kaleciyle karşı karşıya kaldı, şutunda Alperen topu ayaklarıyla kornere gönderdi.

İKİNCİ YARI AÇILDIK AMA…

Maçın ikinci yarısında daha da cesur oynamaya başlayan Kocaelispor, rakip yarı alanı daha iyi kullanmaya başladı. Nitekim pozisyonlar da buldu. Ama İstanbul da direndi, ataklarla gol aradı. Balıkesir’i deplasmanda yenen, Tuzla’yla 0-0 berabere kalan Körfez yine İstanbul’da, İstanbul’a yenilmedi ve üçlük seride büyük kayıp yaşamadı. Cuma günü nihayet bir ay aradan sonra İzmit’teki maça Keçiörengücü geliyor.

İSTANBULSPOR:-KOCAELİSPOR:

İSTANBULSPOR:

1. MUHAMMED ALPEREN **

3. TUNCER DUHAN AKSU**

(27. VALON ETHEMI dk.59 **)

(10. EDUART RROCA DK.83 ?)

5. ESLEM ÖZTÜRK**

9. İBRAHİM YILMAZ**

13. OĞUZHAN BERBER**

(24. MUAMMER SARI DK.83 ?)

20. FERHAT YAZGAN**

(19. EMİR KAAN DK.67 **)

23. OKAN ERDOĞAN**

50. OLOGO INAINFE**

57. MELİH KABASAKAL**

66. ALİ YAŞAR**

98. JETMİR TOPALLİ**

Yedekler

26. MÜCAHİT SERBEST

4. MEHMET YEŞİL

6. BERKAY GÖRMEZ

11. ALDIN CAJIC

44. YUSUF ALİ ÖZER

Teknik Sorumlu

MEHMET HÜSEYİN DALGIÇ

KOCAELİSPOR:

17. İSMET YUMAKOĞULLARI****

2. BERKAY TOLGA DABANLI**

(MUSA NİZAM DK.46 *)

6. MEHMET TAŞ**

14. İLYAS KUBİLAY YAVUZ**

(22. DİMİTRİS KOLOVOS dk.46 **)

18. JOHANNA OMOLO**

24. BABACAR GUEYE**

(9.DİNO DK.68 ***)

27. SEMİH KARADENİZ**

29. MICHAEL PEREIRA**

35. MAZLUM DEMİR**

39. KEREM CAN AKYÜZ**

77. BENHUR KESER*

(36. BRAHIM RASHEED DK.80 ?)

Yedekler

1. KORCAN ÇELİKAY

23. DOĞUKAN KAYA

15. ALPAY ÇELEBİ

52. DENİZALP ÖZDEMİR

Teknik Sorumlu

MEHMET ALTIPARMAK

STAT: ESENYURT NECMİ KADIOĞLU STADI - İSTANBUL - ESENYURT

HAKEMLER: YİĞİT ARSLAN**, HÜSNÜ EMRE ÇELİMLİ(1. Yardımcı Hakem) **

ANIL USTA(2. Yardımcı Hakem)**

MEHMET ALİ ÖZER(Dördüncü Hakem)

SARI KARTLAR: 7 MELİH KABASAKAL, 32 OMOLO, 60 JETMIR 77 PEREIRA,

KIRMIZI KART: YOK.

GOLLER: BABACAR DK.56