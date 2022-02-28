Büyükakın: Tepeköy’de çevre halkının çok önemli bir ihtiyacını karşılıyoruz

Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Karamürsel Tepeköy mevkiinde inşa edilecek kavşak çalışması projesinin detayları hakkında yerinde bilgi aldı. Tepeköy ve Karapınar mahallelerinde yaşayan vatandaşları da ziyaret eden Başkan Büyükakın’a Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, AK Parti İlçe Başkanı Sait Mete, teşkilat üyeleri ve Büyükşehir Belediyesi’nin teknik ekipleri eşlik etti. Tepeköy mahallesinde yaya ve araç trafiğini rahatlatacak kavşak projesinin tüm detayları hakkında Fen İşler Daire Başkanı Ayşegül Yalçınkaya’dan detaylı bir sunum alan Başkan Büyükakın, çalışma kapsamında yağmur suyu hattının tamamlandığını söyledi. Proje kapsamında yapılacak taş duvar çalışmalarının devam ettiğini de dile getiren Başkan Büyükakın, “Tepeköy kavşağımızı en kısa zamanda hayata geçirerek halkımızın hizmetine sunacağız” dedi.

“VATANDAŞLARIMIZDAN ÇOK TALEP ALIYORDUK”

Tepeköy Mahallesini Kuzey-Güney olmak üzere ikiye bölen D-130 Karayolu üzerinde yapılacak eşdüzey kavşak ile Tepeköy’ün kuzey ve güney kısmında yaya ve araç geçişlerinin güvenli bir şekilde yapılmasını sağlayacak projenin bölge için önemli olduğunu da dile getiren Başkan Büyükakın, “Üç milyona yaklaşan maliyetiyle hayata geçireceğimiz projedeki elektrik trafo deplase işlemi de bir taraftan devam ediyor. Vatandaşlarımızın bu kavşağın yapımıyla alakalı çok talep alıyorduk. Arkadaşlarımız gerekli çalışmaları yaptılar ve şimdi de yapımı noktasında adımlar attık. İnşallah bölgede yaşayan vatandaşlarımızın ihtiyacına dönük önemli bir adım olacak” şeklinde konuştu.

GÖNÜLLERİNDEKİ MUHABBETİN SICAKLIĞINI HİSSETTİRDİLER

İncelemenin ardından Tepeköy mahallesinin sakinleriyle buluşan daha sonra da dokuz kilometre mesafedeki gelenek, görenek ve Boşnak börekleriyle meşhur Karapınar mahallesindeki hemşerileriyle sobanın etrafında buluşup sohbet eden Başkan Büyükakın, “Gönüllerindeki muhabbetin sıcaklığını bize hissettiren komşularımıza ve bu güzel ziyaretleri organize eden teşkilatımıza çok teşekkür ediyorum. Hemşerimizle hasbihal ettik, mahalleleri hakkında taleplerini ve önerilerini dinledik. İnşallah mahallelerimizin ihtiyaçlarını da tamamlayacağız” ifadelerini sarf etti.