Büyükakın: Cumhuriyet Bulvarımız şehrimize çok yakıştı

Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, İzmit Yeni Yürüyüş Yolundaki çalışmaların geldiği son durumu yerinde inceledi. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Gökmen Mengüç, Hasan Aydınlık ve Sadık Uysal’ın da yer aldığı incelemede vatandaşlardan proje hakkında düşüncelerini alan Başkan Büyükakın, “Hemşerilerimin memnuniyetini görmek beni son derece mutlu etti. İzmit ilçemize ve yürüyüş yolumuzun güzelliğine yeni bir güzellik katıyoruz” dedi. Cumhuriyet Bulvarı adını alan Yeni Yürüyüş Yolunu baştan sona gezen Başkan Büyükakın, vatandaşlarla da sohbet etmesinin ardından “Hemşerilerimizin desteğiyle Kocaeli’mizin tamamına ve İzmit ilçemize çok daha güzel projelerle şehrimizin gelişimine katkı sunmaya devam edeceğiz” ifadelerini de sarf etti.
“AYDINLATMA VE OTURMA ALANLARIMIZ TAMAMLANDI”
Şehre dair birçok yeni adım attıklarını bunlara yenilerinin de ekleneceğini dile getiren Başkan Büyükakın, “Bizlere güvenen ve bu emaneti veren hemşerilerimize karşı sorumluluğumuz var. Bunu yerine getirmek için çalışıyoruz. Alt ve üst yapı, ulaşım ve çevre, spor ve gençlik gibi sayısız çalışmamızın yanında prestij caddelerden bulvarlara kadar her alanda proje üretiyoruz. İşte yeni yürüyüş yolumuzda sona doğru geldik. Aydınlatma ve oturma alanlarımız tamamlandı. Son rötuşları yapıyoruz. Vatandaşımızın içselleştirdiği, sevdiği, ailesiyle beraber zaman geçirdiği bir alan oldu” diye konuştu.
“CUMHURİYETİMİZİN 100. YILINI ŞEHRİMİZİN HER NOKTASINDA ETKİNLİKLERLE KUTLAYACAĞIZ”
“İnşallah kısa bir süre sonra bittiğinde çok güzel bir bulvar ortaya çıkacak” diyerek açıklamalarını sürdüren Başkan Büyükakın, “Cumhuriyetimizin 100. yılını şehrimizin her noktasında etkinliklerle kutlayacağız. Ancak İzmit ilçemizde de yeni yürüyüş yolumuzda yani Cumhuriyet Bulvarımızda çok daha güzel etkinliklerle vatandaşlarımızla kucaklaşacağız” diyerek sözlerini tamamladı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
ALİ VELİ - DOĞRU. GÜZEL OLDU. FAKAT İŞÇİLİK REZALETİN REZALETİ.
SON YAPILANLAR FENA DEĞİL. AMA HALA BAŞTAN SONA DOĞRU TAMİR EDİLMESİ GEREKEN ÇOK YERLER VAR. ÖRÜLEN MERMER TAŞLARIN BİR ÇOĞU YERİNDEN ÇIKMIŞ, BAZI YERLER SU ALIYOR. BİR AN ÖNCE BAKILMASI VE ONARILMASI GEREKİYOR
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.