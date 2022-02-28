Büyükakın: Cumhuriyet Bulvarımız şehrimize çok yakıştı

Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, İzmit Yeni Yürüyüş Yolundaki çalışmaların geldiği son durumu yerinde inceledi. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Gökmen Mengüç, Hasan Aydınlık ve Sadık Uysal’ın da yer aldığı incelemede vatandaşlardan proje hakkında düşüncelerini alan Başkan Büyükakın, “Hemşerilerimin memnuniyetini görmek beni son derece mutlu etti. İzmit ilçemize ve yürüyüş yolumuzun güzelliğine yeni bir güzellik katıyoruz” dedi. Cumhuriyet Bulvarı adını alan Yeni Yürüyüş Yolunu baştan sona gezen Başkan Büyükakın, vatandaşlarla da sohbet etmesinin ardından “Hemşerilerimizin desteğiyle Kocaeli’mizin tamamına ve İzmit ilçemize çok daha güzel projelerle şehrimizin gelişimine katkı sunmaya devam edeceğiz” ifadelerini de sarf etti.

“AYDINLATMA VE OTURMA ALANLARIMIZ TAMAMLANDI”

Şehre dair birçok yeni adım attıklarını bunlara yenilerinin de ekleneceğini dile getiren Başkan Büyükakın, “Bizlere güvenen ve bu emaneti veren hemşerilerimize karşı sorumluluğumuz var. Bunu yerine getirmek için çalışıyoruz. Alt ve üst yapı, ulaşım ve çevre, spor ve gençlik gibi sayısız çalışmamızın yanında prestij caddelerden bulvarlara kadar her alanda proje üretiyoruz. İşte yeni yürüyüş yolumuzda sona doğru geldik. Aydınlatma ve oturma alanlarımız tamamlandı. Son rötuşları yapıyoruz. Vatandaşımızın içselleştirdiği, sevdiği, ailesiyle beraber zaman geçirdiği bir alan oldu” diye konuştu.

“CUMHURİYETİMİZİN 100. YILINI ŞEHRİMİZİN HER NOKTASINDA ETKİNLİKLERLE KUTLAYACAĞIZ”

“İnşallah kısa bir süre sonra bittiğinde çok güzel bir bulvar ortaya çıkacak” diyerek açıklamalarını sürdüren Başkan Büyükakın, “Cumhuriyetimizin 100. yılını şehrimizin her noktasında etkinliklerle kutlayacağız. Ancak İzmit ilçemizde de yeni yürüyüş yolumuzda yani Cumhuriyet Bulvarımızda çok daha güzel etkinliklerle vatandaşlarımızla kucaklaşacağız” diyerek sözlerini tamamladı.