Özel Atakent Cihan Hastanesi, Kocaeli’nin önde gelen kurumları ile indirimli sağlık hizmeti sözleşmesi imzalamaya devam ediyor. Bu kapsamda Körfez Ticaret Odası’nı ziyaret eden Genel Müdür Yardımcısı Gültekin Görüm, Oda üyeleri ve birinci derece yakınlarına sunulacak olan sağlık hizmeti detayları hakkında bilgi verdi. Önceki dönemde üyelerinin Özel Atakent Cihan Hastanesi’nden sağlık hizmeti aldığını ve memnun kaldıklarını dile getiren Körfez Ticaret Odası Başkanı Recep Öztürk, yetkilere teşekkürlerini iletti. Oda üyeleri ve yakınlarının karşılaşacağı sağlık sorunlarının çözümünde her zaman yardımcı olmaya hazır olduklarını belirten Görüm, Özel Atakent Cihan Hastanesi’ni tercih ettikleri için Başkan Recep Öztürk’e teşekkür etti.
28 Şub 2022 - 12:12- Sağlık Güncelleme: 28 Şub 2022 - 12:14
Körfez Ticaret Odası, sağlık hizmetinde Atakent Cihan Hastanesi’ni tercih etti
Körfez Ticaret Odası, sağlık hizmeti alımında tercihini Özel Atakent Cihan Hastanesi’nden yana kullandı. Özel Atakent Cihan Hastanesi Körfez Ticaret Odası’nı ziyaret ederek indirimli sağlık hizmeti sözleşmesi imzaladı.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.