Büyükakın , ‘Üsküdar faciasının acısını hala içimizde yaşıyoruz’

1 Mart 1958 tarihinde Üsküdar Gemisi’nin İzmit Körfezi’nde batarak 392 kişinin yaşamını yitirmesine sebep oluşunun yıldönümünde bir mesaj yayınlayan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, ölenlere Allah’tan rahmet, sağ kalanlara da sabırlar diledi.

Başkan Büyükakın mesajında şunları ifade etti: “Bugün, Kocaeli tarihindeki büyük bir felaketin yıldönümü. Türk denizcilik tarihindeki en büyük deniz kazalarından birisi olan, Üsküdar Faciası’nda yaşamlarını yitirenleri bir kez daha rahmetle, saygıyla anıyoruz.

Her zaman kalbimizde hissettiğimiz Üsküdar Vapuru yolcuları bu kentin hafızasında ilelebet yaşayacaklar. Bu acıları Rabbim milletimize bir daha yaşatmasın. Üsküdar deniz faciasının seneyi devriyesinde, hayatını kaybeden hemşehrilerimizi bir kez daha rahmetle anıyorum” dedi.