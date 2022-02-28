Mehmet Altıparmak: İstediklerimizin 60-70’ini yapıyoruz

Kocaelispor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, 1-1 sona eren İstanbulspor maçının ardından soruları yanıtladı. Altıparmak an itibari ile istediklerinin yüzde 60-70’ini yapabildiklerini ifade etti.

SON SANİYEDE 3 PUANI KAÇIRDIK

Rakibi iyi analiz ettiklerini ifade eden Mehmet Altıparmak şu şekilde konuştu: Ülkemizin ve İslam aleminin kandilini kutluyorum. Üzgünüz, son saniyede kaçırdığımız 3 puan var. Oyuncularımız da içeride çok üzgünler. Maçın önünü, arkasını oyuncularımızla konuştuğumuzda, maçın yüzde 90’ı konuştuğumuz ve istediğimiz şekilde geçti. İlk yarısı kora kor mücadele, ikinci yarısında ise üzerimize geleceklerini biliyorduk. Önde yapacağımız baskılarla sonuca gitmek istedik.

MAÇ İÇİ SAKATLIKLAR ETKİLEDİ

Golü bulduktan sonra 2’yi bulabilecek çok net pozisyonları yakaladık ama özellikle böyle deplasmanlarda golü bulamadığınız zaman sıkıntı yaşanıyor, ister istemez geri yaslanıyorsunuz. Maç içindeki sakatlıklardan dolayı mecburi değişiklikler de yaptık. Bu da maç oyunumuzu etkiledi. Sonuna kadar mücadele eden, kazanmak adına her şeyi yapan bütün takımı kutluyorum.

DAHA İYİ BİR KOCAELİSPOR İZLEYECEĞİZ

1 puan aldık. Bu ligde alınan her puan çok değerli ama dediğim gibi üzüntümüz son saniyede 3 puan kaçırmamızdı. Oyuncularıma kafalarını kaldırmalarını söyledim çünkü cuma günü çok daha önemli bir mücadeleye çıkacağız ve her şeyimizle bu maça hazırlanacağız. Daha iyi bir Kocaelispor izleyeceğiz. İstediğimiz oyun şeklinin yüzde 60-70’ini uygulayabiliyoruz. Bunu uygularken de o mevkiinin adamlarının da olması gerekiyor.

NE KADAR BAĞIRSAK DA OLMUYOR

Merkezde fazla alternatifimiz olmadığı için Alpay’ı mecburen orta sahaya aldık. Omolo, Benhur ve Berkay sakatlandı. Omolo uzun süre sonra ilk maçını oynadı. Yerlerine giren defansif oyuncular da belli bir süre sonra, ne kadar bağırsak da geriye çekilmeye başlıyor. Onun için skor 1-0’ken 2’yi yakalayıp maçı bitirmek gerekiyordu. Olmayınca son dakikalara kadar o stresi yaşıyorsunuz.

BU KADARLAR İŞTE

Bu ligde üst üste 3 deplasman oynamak kolay değil. Dediğim gibi her puan altın değerinde. İstanbul maçındaki mücadelemizi diğer maçlara da yansıtacağız. Galibiyetler ve puanlar almaya başladığımızda önümüzü daha rahat görebileceğiz. Hakemler formsuz değil. Bu kadarlar işte… Hakemleri değerlendiren bir kurum var. Onlar kendilerini değerlendirsinler. Çünkü biz bir şey söylesek de bir şey değişmiyor.

HASTALANDILAR

Her konuda kendimizi eğitmemiz gerekiyor. Çünkü iki taraf da çok emek harcıyor. Bir düdük her şeyi çok etkileyebiliyor. Biraz da bunların düşünülmesi gerekiyor. Atila hasta, Mehmet ise korona değil. Aslında ne olduğu da belli değil. Bir hastalığı var, test yapılıyor bir şey çıkmıyor ancak belirtiler korona gibi. Çok halsizdi, getiremedik. Atila bizimle beraberdi akşam çok rahatsızlandı, mecburen Kocaeli’ye gitti.

HAK EDEN FORMAYI GİYER

Bizim için sahada kimin oynadığı çok önemli değil. Beklerde Semih ile Kerem Can forma giydi. Geldiğimizden beri Semih hiç oynamıyordu, kadroya da giremiyordu. Bu hafta o oynadı. İyiyse devam ederler, diğerleri bekler. Verim de aldık. Bizim 24 tane oyuncumuz var ve herkes bu takımda oynayabilir. Mevkisel özelliği olan futbolcuyu farklı yerlerde oynattığınız zaman tabii ki sıkıntı yaşıyorsunuz. En önemli artımız rekabet ortamını yaratmak oldu. Takımdaki herkes iyi olduğunda sıranın ona geleceğini biliyor.