Kara yolu işleri yaptırılacak

Kartepe İlçesi İkinci Kısım 2022 Yılı Yol Bakım, Onarım Ve Yapım İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

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