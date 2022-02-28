28 Şub 2022 - 12:26- Gündem G: 28 Şub 2022 - 12:29

Kara yolu işleri yaptırılacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre, Kara yolu işleri yaptırılacak

28 Şub 2022 - 12:26 - Gündem

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