Beşiktaş yılın transferini yaptı!

Kocaeli Kadın Futbol Kulübü’nün milli yıldızı Mesude Alayont, Beşiktaş’a transfer oldu. Yeşil siyahlı forma ile bir çok maçın kurtarıcısı olan Mesude, Beşiktaş ile önce şampiyonluk ardından ise Avrupa maçlarına çıkmak istiyor.

HER BİRİNİZE MİNNETARIM

Başarılı futbolcu Kocaeli Kadın Futbol Kulübü’ndeki hocalarını ve takım arkadaşlarını unutamayacağını belirtti ve şu ifadelere yer verdi: Canım takım… Sizinle geçirdiğim her an için her birinize minnettarım. Varlığınız beni hep mutlu etti. Zor günlerimizde yan yana olduk ve bu hiç değişmesin.

SİZİ HEP GÜZEL HATIRLAYACAĞIM

Nereye gidersem gideyim adımız her geçtiğinde hep güzel hatırlayacağım bizi. Ben burada yetişmesem de gerçek anlamda burada büyüdüm, geliştim, burada öğrendim, bir ailenin parçası olduğumu burada hissettim. Bunu bana siz hissettirdiniz. Üzerimde emeği olan başta Hasan hocam ve Özge hocam olmak üzere bütün teknik ekibe teşekkürü borç bilirim. Bana kattığınız her şey için sağ olun var olun.

HOŞÇA KAL CANIM TAKIM

Burada olduğum hiçbir anda pişmanlık duymadım ve sizler de duymayın. Buranın kıymetini gerçekten bilmek gerekiyor, bana yaşattığınız her şey için teşekkür ederim. Sizleri çok sevdiğimi ve hep seveceğimi de bilin. Güzel dileklerinizi eksik etmeyin. İzmit’in bir kızı daha yuvadan uçtu. Yollarımız hep açık olsun. Hoşça kal canım takım!