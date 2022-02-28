Beşiktaş yılın transferini yaptı!

Kocaeli Kadın Futbol Kulübü’nün milli yıldızı Mesude Alayont, Beşiktaş’a transfer oldu. Yeşil siyahlı forma ile bir çok maçın kurtarıcısı olan Mesude, Beşiktaş ile önce şampiyonluk ardından ise Avrupa maçlarına çıkmak istiyor.
HER BİRİNİZE MİNNETARIM
Başarılı futbolcu Kocaeli Kadın Futbol Kulübü’ndeki hocalarını ve takım arkadaşlarını unutamayacağını belirtti ve şu ifadelere yer verdi: Canım takım… Sizinle geçirdiğim her an için her birinize minnettarım. Varlığınız beni hep mutlu etti. Zor günlerimizde yan yana olduk ve bu hiç değişmesin.
SİZİ HEP GÜZEL HATIRLAYACAĞIM
Nereye gidersem gideyim adımız her geçtiğinde hep güzel hatırlayacağım bizi. Ben burada yetişmesem de gerçek anlamda burada büyüdüm, geliştim, burada öğrendim, bir ailenin parçası olduğumu burada hissettim. Bunu bana siz hissettirdiniz. Üzerimde emeği olan başta Hasan hocam ve Özge hocam olmak üzere bütün teknik ekibe teşekkürü borç bilirim. Bana kattığınız her şey için sağ olun var olun.
HOŞÇA KAL CANIM TAKIM
Burada olduğum hiçbir anda pişmanlık duymadım ve sizler de duymayın. Buranın kıymetini gerçekten bilmek gerekiyor, bana yaşattığınız her şey için teşekkür ederim. Sizleri çok sevdiğimi ve hep seveceğimi de bilin. Güzel dileklerinizi eksik etmeyin. İzmit’in bir kızı daha yuvadan uçtu. Yollarımız hep açık olsun. Hoşça kal canım takım!
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.