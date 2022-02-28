İzmitli Fidan, nikahtan bir gün önce dolandırıldığını anladı!

İzmit’te ikamet eden Ebru Fidan, edinilen bilgi ve iddialara göre nikahtan bir gün önce Ramazan isimi şahıs tarafından terk edildi. Dolandırıldığını iddia eden Fidan, tanışmadan evliliğe tüm sürecin bir ay içerisinde olduğunu belirterek, “Ramazan isimli şahıs ‘bir an önce yuvamızı kuralım’ dedi. Zonguldak’a yattı hastaneye İzmit’ten gittim. Tiktok uygulaması üzerinden tanışıp Whatsapp üzerinden sohbetimize devam ettik. Tedavi sonrası birlikte İzmit’e geri döndük. İzmit’i beğenmedim gibi laflar edince ben de ‘Ankara’ya gitmek istiyorum’ dedim. Nikah tarihi alınınca satmaya başladım. Ben de Derince’de bulunan evimi sattım. Ramazan emekliydi; hayvancılık yaptığını söyledi. ‘Özel harekatta muhbirim’ dedi. Çeşitli gerekçelerle hayvanlarını hiç göstermedi” dedi.

“GERİ DÖNERKEN KAÇTI”

Fidan sözlerinin devamında, “Geldiğinde parası yoktu diye biliyorum. Masraflar 39 bin lira tuttu. Sevdim dedi, herkese anlatıyordu; neden böyle bir şey yaptı anlamadım. Otogarda birden bire gitti. Ben otobüsün başında oturuyordum; o da dolanıyordu. Dolanırken birden göremedim; ayağa kalktım; aradım ama gitmiş. Düzce’deydik, İzmit’e bilet almıştık. Nikah için İzmit’e geri dönüyorduk kuaför vs. için. Düzce’de darp edildim. Düzce’ye ise ev bakmaya gittik. Orada hastaneye gideceğim deyip darp etti beni, karakolluk olduk. Sinirliydi, ben çıkmak istemedim. ‘Oğlum ile gezeyim’ dedi, ben de güvenmedim biraz kadın düşkünü olduğu için. Kadınlarla görüşüp yazışıyordu. ‘Ben otel odasına gideceğim’ dedim darp etti, yere attı beni. Sonra otogara gidip İzmit’e döndük; iki bavul eşyasını alıp Düzce’ye gittik. Geri dönerken kaçtı. Komşuma da mesaj atmış. Adam resmen benim arkadaşıma göz koyuyor. ” ifadelerinde bulundu.

“PARASINI KENDİSİNE SORUN”

Ramazan isimli şahıs ise, “Biraz rahatsız, takıntılı birisi. Tedavi zamanımda yanımda oldu; ailem gibi oldu. Sokak ortasında kızıp gönderecek oldum, ben seni seviyorum, hastayım, sinir var bende benimle evlen’ dedi. Beni İzmit’e götürdü bir ay boyunca eczaneye çıkamıyorum bile. Üzerime kapı kilitledi. Bana tuzak kuruluyor. Evlenmek için İzmit’e gittim; planımıza göre Ereğli’ye gidip eğlence yapacaktık. Ben düğün yapamazdım çünkü 17 yaşında oğlum var benim; eşim de yıllar önce kanser nedeniyle vefat etti. Ev satılmasıyla ilgili evi alan emlakçı bana ‘bu kadın ileride başına çorap örecek’ dedi. Ben gitmeden evini satılığa çıkarmış zaten. Parasını kendisine sorun. Ebru Fidan’ın parasıyla yakıldı güller. Eğlence yerlerine kendisi götürüp, baskı uygulayıp götürdü. Ben otelde yatarken kaldırıp şuraya, buraya gidelim diyordu. Hiçbir şekilde yalan söylemiyorum. Ebru Fidan kendi parasını kendisi yedi” dedi.

“BEN EVLENMEK İSTİYORUM”

Takılar hakkında da konuşan Ramazan isimli şahıs, “Beni ve kendisini herkese rezil etti. Hanımefendiyi bırakmamın sebebi de Düzce’de baygınlık numarası yaptı. Bulunan bir polis merkezine gitti. Polislere ne anlattı bilmiyorum. Polisler, ‘Bırak bu kadını’ dedi. Sonrasında gel, nikahı yapalım, evimizde oturalım diye mesaj attım. Bu kadar iftiranın üzerine nasıl nikah kıyarım? Ben yanlış bir şey yapmadım. Aşkımızın bitmediğini ben kendisine ilettim. Ben rezil oldum, kendi arkadaşını da rezil ediyor. Hayvanım da yok. Ben çiftçilik yapıyorum dedim. Özel harekatta muhbirlik diye bir şey yok. Ben sadece polislere muhbirlik yapıyorum dedim. Ben evlenmek istiyorum. İftira etmesin, gelsin dizimin dibinde otursun. Ben İzmit’te kalmak istemediğim için kaçtım. Yolun ortasında bayılmalar vs. millet dövüyorum zannetti” ifadelerine yer verdi.

“EVİMİN PARASINI ALMAK İSTİYORUM”

Fidan, son olarak, “Benim suçum günahım ne? Hayallerim vardı seninle. Krallar gibi yaşatacağım seni dedi. Telefonumu da çaldı. Ben evlenmek istemiyorum; benim artık işim olmaz. Evim satılıktı. Ben iftira atmıyorum; kendi de biliyor. Ben sadece evimin parasını almak istiyorum o kadar. Devlet büyüklerimden yardım istiyorum” dedi.