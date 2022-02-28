28 Şub 2022 - 13:44- Gündem G: 28 Şub 2022 - 13:46

İzmit'ten Ukrayna'ya gidip, eşi ve kızını aldı

İzmit'te yaşayan Nail Baki, Ukrayna'ya yakınlarını ziyarete giden eşi ve kızının savaş nedeniyle mahsur kalması üzerine yola çıktı. Yaklaşık 1500 kilometre yol giderek Ukrayna'ya ulaşan Nail Baki, eşi ve kızını alarak dönüşe geçti.
İzmit'ten Ukrayna'ya gidip, eşi ve kızını aldı mask
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İzmit'te ticaretle uğraşan Nail Baki'nin eşi ve kızı geçen günlerde Ukrayna'da yaşayan akrabalarını ziyarete gitti. Rusya, Ukrayna'ya saldırınca Nail Baki'nin eşi Nila ve kızı Darina mahsur kaldı. Nail Baki önceki gün eşi ve kızını almak için İzmit'ten yola çıktı. Gerekli izinleri alan Nail Baki, Moldova'dan Ukrayna'ya geçti. İzmit'ten yaklaşık 1500 kilometre giderek Vinnitsa kentine ulaşan Nail Baki, eşi Nila ve Darina'ya aldı. Nail Baki büyük korku yaşayan eşi ve kızıyla birlikte dün gece saatlerinde yola çıktı.

Nail Baki, eşi ve kızının çok korktuğunu 4 gün uyuyamadığını belirterek, "Ukrayna'da insanlık dramı yaşanıyor. Çok ani başladı ve hava sahası kapanınca eşim ve kızım Türkiye'ye gelemediler. Orada kaldılar. Duramadım Türkiye'de. Çünkü hiçbir şekilde getiremiyorum uçakla veya başka bir şekilde. Bombardımandan dolayı sokağa çıkma yasakları başladı, korkuyorlar. Arabama atlayıp, gerekli evrakı hazırlayıp Bulgaristan, Romanya ve Moldova üzerinden geldim. Sınırdan geçtim ama sürekli siren sesleri var. Bazı yerlerde durduk, aracın altına saklandık. Bu şekilde gittim aldım onları. Şimdi dönüyoruz. Korkuyoruz ama siren seslerini duymamak için müziğin sesini açtık" dedi.

Nail Baki bugün Romanya'da olduklarını, eşi ve kızının çok yorgun olduğunu, biraz dinlendikten sonra yola çıkacaklarını söyledi.

28 Şub 2022 - 13:44 Kocaeli- Gündem

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
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41izmit - Geçmiş olsun. Dönerken arabaya geri dönmek isteyen bir kaç Türk de alırlarsa iyi olur

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 28 Şubat 14:22

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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