Cemil Gökbudak koronavirüse yenildi

Alikahya eski belediye başkanı Sabri Gökbudak’ın kardeşi Cemil Gökbudak bir süre önce böbrek nakli olmuştu. Sağlığına kavuşmaya çalışan Gökbudak bu sırada Korona'ya yakalandı ancak iyileşemedi. Gökbudak’ın cenazesi bugün (28 Şubat) İzmit Alikahya Fatih Camii'nde öğle namazını takiben kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek. Cemil Gökbudak Kocaeli Devlet Hastanesinden emekli emekli olmuştu. Öte yandan Sabri Gökbudak’ın Korona testinin pozitif çıktığı için muhtemelen kardeşinin cenazesine katılamayacak.