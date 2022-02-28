"Ali Güney samimiysen evrakları kamuoyunun önüne koy"

AKP İzmit İlçe Başkanı Ali Güney sosyal medya hesabı üzerinden İzmit Belediyesinin Fethiye Caddesi yenileme çalışmasının başlayacağını 2 yıl önce duyurduğunu, bu duyurunun üzerinden 759 gün geçmesine rağmen bu zaman diliminin değerlendirilemediğini dile getirdi. Ali Güney’in sosyal medya üzerinden yayınladığı bu açıklama üzerine İzmit Belediyesi Basın Danışmanı Cem Şakoğlu ‘Biz edebimizle oturalım, işimize bakalım, kimsenin açığını yüzüne vurmayalım diyoruz ama Allah bazı gerçekleri insanların önüne koymak için bunları böyle anlamsızca konuşturuyor. Buradan Sayın Ali Güney’e soruyorum ‘Siz Ak Parti İzmit İlçe Başkanı olarak hiç mi İzmit sokaklarında dolaşmıyorsunuz? Yürüyüş yolunda hiç mi yürümüyorsunuz? Takvime, deftere, gazetelere hiç mi bakmıyorsunuz? Kişi kendinden bilir işi demiş atalarımız. Sanırım biz susuyoruz diye meydanı boş bırakmamak için kendi açıklarını kapatma gayreti içerisine girmişler ama bu salvolara artık İzmit halkı kanmıyor’ dedi.

BAKALIM O ZAMAN HALKIN YÜZÜNE NASIL BAKACAKSINIZ?

AKP İzmit İlçe Başkanı Ali Güney’in Fethiye Caddesi esnafının gece mesaisi talep etmesine rağmen İzmit Belediyesinin bu konuda resmi bir başvurusu olduğunu sanmıyorum sözleri üzerine Şakoğlu şunları söyledi ‘Sayın Güney’in ciddiyetten son derece uzak ve halkın aklıyla dalga geçme uğraşlarını esefle kınıyorum. İktidar ve iktidarın bütün imkânları kendi ellerinde. Sayın Güney iktidar partisinin İzmit İlçe Başkanı olarak İzmit Belediyesinin Fethiye Caddesinde gece çalışmak için ne zaman ve kaç kere kimlere başvuru yapmış kendi kurumlarından öğrenemiyorsa o koltukta boşu boşuna oturmasın. Yok, öğrenebiliyorsa o zaman da boş boş konuşmasın. Biz Fethiye Caddesi esnafımızla birlikte gece çalışma yapılması için Kocaeli Valiliğimize iki kez ayrı zamanlarda talepte bulunduk. Valiliğimiz konuyu Emniyet Müdürlüğümüze havale etti. İKM Başkanımız Sayın Murat Öztürk beyefendi ile birlikte Emniyet Müdürümüze gittik ancak bize 09.00 / 16.00 çalışma saatlerine riayet etmemiz söylendi. Talebimiz karşılık bulmadı ki kendileri de bunun böyle olduğunu isimlerini bildikleri gibi biliyorlar. Yok, öyle değil diyorlarsa şayet biz yazılı evrakları kamuoyu ile paylaşmaya hazırız. Siz de söylediklerinizde samimi iseniz, yalan konuşmuyor ya da halkı kandırmaya, yönlendirmeye çabalamıyorsanız iddia ettiğiniz gibi kurumlardan yazışma olmadığına dair bilgi ve belgelerinizi lütfen kamuoyunun önüne koyun. Siz o evrakları kamuoyuna sunmazsanız doğru söylemediğinizi, halkı kandırma gayreti içerisinde olduğunuzu ispat etmek için biz o yazışmaları sunacağız. Bakalım o zaman halkın yüzüne nasıl bakacaksınız?

FETHİYE CADDESİ ESNAFIMIZLA UYUM İÇERİSİNDE PROJEMİZİ YÜRÜTÜYORUZ

Biz Fethiye Caddesine 5 Kasım 2021 tarihinde kazma vurduk. Sayın Güney’in çok iyi bildiği bazı basın yayın organlarının bazen yönlendirme yaparak projenin ertelenmesini istemeleri, bazen de proje hızlı ilerliyor diye projelerin bu kadar da hızlı ilerlememesi gerektiğine dair yayınlanan yazılarına rağmen Fethiye Caddesi projemiz tam da ilerlemesi gerektiği süreyle ilerliyor. İSU bizim elimizde değil, SEDAŞ bize bağımlı değil, 11 belediye, iştirakler vs. bize bağlı değil, kamu kurum ve kuruluşları bizim ağzımızın içerisine bakarak hareket etmiyor ve üstelik biz Büyükşehir Belediyesi de değiliz. Ona rağmen başımız dik, alnımız ak, müteahhidimiz kaçmadan ve de sizin bütün algı ve projeyi engelleme operasyonlarınıza rağmen biz Fethiye Caddesi esnaflarımızla son derece uyum içerisinde projemizi büyük bir titizlikle sürdürüyoruz.

20 YIL ELLENMEYEN CADDE 5 AYDA İÇTEN İÇE KISKANDIĞINIZ NOKTAYA GELDİ

Sayın Ali Güney projenin başlayacağını duyurmamızın üzerinden 759 gün geçtiğini söylerken sanıyorum enflasyondan alıştığı rakamları da proje günlerinin üzerine ekleyerek hesaplama yapmış. Koca cadde karnıyarık yemeği gibi ortası yarılmış duruyor demişler, 20 yıldır bu şehri yönetenlerin aklına bir türlü gelmeyen Fethiye Caddesinde çok şükür ki 5 ayda içten içe kıskandığınız bu noktaya kadar geldik. Çalışmalarımızı tamamladığımızda 20 sene sonra kentin merkezi olduğunu unuttuğunuz ve hatta unutturmaya çalıştığınız bu caddeyi yine biz yapmış olmanın mutluluğunu kent insanımızla birlikte yaşayacağız İnşallah. Projemiz tamamlandığında Fethiye Caddesi yeniden eski canlı kimliğine kavuşacak.

ŞEHİR HASTANESİNİ, MİA’YI DA SORUN Kİ SÖYLEDİKLERİNİZİN BİR EDERİ OLSUN

Bu şehrin insanlarının söylediklerinize itibar etmeleri için bize sorduğunuz 759 gün gibi rakamları kentteki diğer projeler için de sorun ki söylediklerinizin bir anlamı, bir karşılığı olsun. Mesela Şehir Hastanesini sorun, mesela MİA’yı sorun, mesela Sağlık Kent’i sorun, Yürüyüş yolu tamamlanmak üzere diye konuşmaya başladınız ya lütfen bu projeyi aslında ne zaman tamamlamayı taahhüt ettiğinizi ve neden hala tamamlayamadığınızı sorun. İzmit Belediye Başkanımız Sayın Av. Fatma Kaplan Hürriyet hanımefendinin yürüyüş yolu projeniz için ‘Yeşili ortadan kaldırdıkları her tarafı beton soğuk bir yol oldu’ demesi üzerine dünya kadar para ödenen taşların sökülüp yerlerine yeşillendirme çalışması yapılıp yapılmadığını sorun. Sorun ki o zaman sorduğunuz soru bir değer bulsun. Yoksa iktidarın davulu sizde, tokmağı sizde olduğu halde hala böyle boş söylemlerle iş değil siyaset üretmeye çalışmak, bu yolla halkı kandırmaya uğraşmak bunca yıldır iktidarı elinde bulunduran bir partinin ilçe başkanına yakışmıyor. Unutmayın rüzgâr kayanın sadece tozunu alır. Siz iktidar partisinin ilçe başkanısınız rüzgâr yapmaya çalışmayın’ dedi.