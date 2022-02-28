28 Şub 2022 - 14:16- Gündem

Köpek saldırınca kardeşini bırakıp kaçtı

İzmit Yenişehir Mahallesinde başıboş bırakılan tasmalı bir köpek, kucağında kardeşi bulunan bir kadına saldırdı. Saldırı esnasında paniğe kapılan kadın, kucağındaki kardeşini bırakarak kaçarken yerdeki çocuğa saldıran köpek ise çevredekiler tarafından uzaklaştırıldı. Yaşanan o anlar bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.