28 Şub 2022 - 14:16- Gündem G: 28 Şub 2022 - 14:20

Köpek saldırınca kardeşini bırakıp kaçtı

İzmit Yenişehir Mahallesinde başıboş bırakılan tasmalı bir köpek, kucağında kardeşi bulunan bir kadına saldırdı. Saldırı esnasında paniğe kapılan kadın, kucağındaki kardeşini bırakarak kaçarken yerdeki çocuğa saldıran köpek ise çevredekiler tarafından uzaklaştırıldı. Yaşanan o anlar bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Nuri AKÇAHARMAN
Nuri AKÇAHARMAN Tüm Haberleri
Video için play'e tıklayın

Alınan bilgiye göre İzmit Yenişehir Mahallesi Dönmez Sokak üzerinde başıboş bırakılan tasmalı bir köpek, kaldırımda yürüyen Suriye uyruklu abla ve kardeşe saldırdı. Köpeğin kendisine doğru geldiğini gören kadın panikleyerek kucağındaki küçük kardeşini bırakıp olay yerinden kaçmaya başladı. Köpek ise yere düşen küçük kızın üzerine doğru hamle yaparken çevrede bulunan 2 kişi tasmasından tuttukları köpeği çocuktan uzaklaştırarak çocuğu ısırmasını engelledi. Olayın ardından köpek, İzmit Belediyesi ekiplerince bölgeden alınırken köpeğin sahibine ulaşılmaya çalışıldı. Yaşanan olay çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

28 Şub 2022 - 14:16 Kocaeli/ İzmit- Gündem

Muhabir  Nuri Akçaharman

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.657.626 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
01

İzmi̇t'li - Allah belasını versin şu tabloya sebep olanların...

Yanıtla . 2Beğen . 0Beğenme 28 Şubat 14:29

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Manav Kültür Evi, İzmit’te manav kültürünü yaşatacak mask
Manav Kültür Evi, İzmit’te manav kültürünü yaşatacak
Başkan Hürriyet, ŞARBAŞ çalışanları ile bir araya geldi mask
Başkan Hürriyet, ŞARBAŞ çalışanları ile bir araya geldi
İzmit Belediyesi, Üsküdar Vapuru Faciasında hayatını kaybedenleri anacak mask
İzmit Belediyesi, Üsküdar Vapuru Faciasında hayatını kaybedenleri anacak
Kara yolu işleri yaptırılacak mask
Kara yolu işleri yaptırılacak
Cami ve şadırvan inşaatı yaptırılacak mask
Cami ve şadırvan inşaatı yaptırılacak
Büyükakın , ‘Üsküdar faciasının acısını hala içimizde yaşıyoruz’ mask
Büyükakın , ‘Üsküdar faciasının acısını hala içimizde yaşıyoruz’
Anket Rusya'nın Ukrayna'ya müdahalesini doğru buluyor musunuz?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL