Alınan bilgiye göre İzmit Yenişehir Mahallesi Dönmez Sokak üzerinde başıboş bırakılan tasmalı bir köpek, kaldırımda yürüyen Suriye uyruklu abla ve kardeşe saldırdı. Köpeğin kendisine doğru geldiğini gören kadın panikleyerek kucağındaki küçük kardeşini bırakıp olay yerinden kaçmaya başladı. Köpek ise yere düşen küçük kızın üzerine doğru hamle yaparken çevrede bulunan 2 kişi tasmasından tuttukları köpeği çocuktan uzaklaştırarak çocuğu ısırmasını engelledi. Olayın ardından köpek, İzmit Belediyesi ekiplerince bölgeden alınırken köpeğin sahibine ulaşılmaya çalışıldı. Yaşanan olay çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.
28 Şub 2022 - 14:16- Gündem Güncelleme: 28 Şub 2022 - 14:20
Köpek saldırınca kardeşini bırakıp kaçtı
İzmit Yenişehir Mahallesinde başıboş bırakılan tasmalı bir köpek, kucağında kardeşi bulunan bir kadına saldırdı. Saldırı esnasında paniğe kapılan kadın, kucağındaki kardeşini bırakarak kaçarken yerdeki çocuğa saldıran köpek ise çevredekiler tarafından uzaklaştırıldı. Yaşanan o anlar bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
İzmi̇t'li - Allah belasını versin şu tabloya sebep olanların...
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.