28 Şub 2022 - 14:19- Spor G: 28 Şub 2022 - 14:21

Harikasınız gençler! “3-4”
Harikasınız gençler! “3-4” mask
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Kocaelispor Elit U-19 takımı İstanbulspor’a konuk oldu. Toplam 7 golün atıldığı müthiş maçı yeşil siyahlılar deplasmanda 4-3 kazandı ve üst üste ikinci galibiyetini elde etti. Kocaelispor’a 3 puanı getiren golleri Ufuk Birdal (2), Alper Bayraktar ve Yusuf Efe Yaman kaydetti. Henüz ilk 10 dakika 2 şok golle 2-0 geriye düşen Kocaelisporlu gençlerin kalan süredeki inanılmaz futbolu, kazanma azmi ve bu kez sonuca ulaşmadaki başarısı takdir topladı. Aldığı galibiyetle puanını 30’a çıkaran Kocaelispor haftayı beşinci sırada tamamladı. Kocaelispor çarşamba  Boluspor’a konuk olacak.

28 Şub 2022 - 14:19 - Spor

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