Belediye Derince, Emrah Mutlu’yu profesyonel yaptı!

Derincespor alt yapısında yetişen ve 13 yaşında Galatasaray alt yapısına transfer olan Emrah Mutlu, önce Altınordu, bir süre de Kocaelispor alt yapısında başarı ile forma giydi. Ardından Galatasaray ve son olarak Sivaspor ile de ter döken, bu takımlarda çok iyi maçlar çıkaran ofans oyuncusu bir süredir Belediye Derincespor ile antrenmanlara çıkıyordu.
ÇOK YETENEKLİ
Uzun süredir evrak işlemlerini çözmeye çalışan sarı lacivertliler bu sorunu aştı ve Emrah ile 3 yıllık profesyonel sözleşme imzalandı. 2004 doğumlu yetenekli sağ kanat oyuncusu, sol kanatta ve forvete yakın bölgelerde de forma giyebiliyor. Emrah, Teknik Direktör Murat Parlak’ın şans vermesi halinde sarı lacivertli forma ile süre bulabilecek.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.