28 Şub 2022 - 14:20- Spor G: 28 Şub 2022 - 14:22

Belediye Derince, Emrah Mutlu’yu profesyonel yaptı!
Belediye Derince, Emrah Mutlu’yu profesyonel yaptı! mask
Haber albümü için resme tıklayın

Derincespor alt yapısında yetişen ve 13 yaşında Galatasaray alt yapısına transfer olan Emrah Mutlu, önce Altınordu, bir süre de Kocaelispor alt yapısında başarı ile forma giydi. Ardından Galatasaray ve son olarak Sivaspor ile de ter döken, bu takımlarda çok iyi maçlar çıkaran ofans oyuncusu bir süredir Belediye Derincespor ile antrenmanlara çıkıyordu.

ÇOK YETENEKLİ

Uzun süredir evrak işlemlerini çözmeye çalışan sarı lacivertliler bu sorunu aştı ve Emrah ile 3 yıllık profesyonel sözleşme imzalandı. 2004 doğumlu yetenekli sağ kanat oyuncusu, sol kanatta ve forvete yakın bölgelerde de forma giyebiliyor. Emrah, Teknik Direktör Murat Parlak’ın şans vermesi halinde sarı lacivertli forma ile süre bulabilecek.

 

28 Şub 2022 - 14:20 - Spor

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.657.626 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Babacar’dan ikinci gol mask
Babacar’dan ikinci gol
Belediye Derince, Emrah Mutlu’yu profesyonel yaptı! mask
Belediye Derince, Emrah Mutlu’yu profesyonel yaptı!
Harikasınız gençler! “3-4” mask
Harikasınız gençler! “3-4”
Beşiktaş yılın transferini yaptı! mask
Beşiktaş yılın transferini yaptı!
9. kez Türkiye şampiyonu oldu, gözü dünya şampiyonluğunda mask
9. kez Türkiye şampiyonu oldu, gözü dünya şampiyonluğunda
Tayfunspor’a şampiyonluk piyangosu mask
Tayfunspor’a şampiyonluk piyangosu
Anket Rusya'nın Ukrayna'ya müdahalesini doğru buluyor musunuz?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL