Belediye Derince, Emrah Mutlu’yu profesyonel yaptı!

Derincespor alt yapısında yetişen ve 13 yaşında Galatasaray alt yapısına transfer olan Emrah Mutlu, önce Altınordu, bir süre de Kocaelispor alt yapısında başarı ile forma giydi. Ardından Galatasaray ve son olarak Sivaspor ile de ter döken, bu takımlarda çok iyi maçlar çıkaran ofans oyuncusu bir süredir Belediye Derincespor ile antrenmanlara çıkıyordu.

ÇOK YETENEKLİ

Uzun süredir evrak işlemlerini çözmeye çalışan sarı lacivertliler bu sorunu aştı ve Emrah ile 3 yıllık profesyonel sözleşme imzalandı. 2004 doğumlu yetenekli sağ kanat oyuncusu, sol kanatta ve forvete yakın bölgelerde de forma giyebiliyor. Emrah, Teknik Direktör Murat Parlak’ın şans vermesi halinde sarı lacivertli forma ile süre bulabilecek.