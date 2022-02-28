28 Şub 2022 - 14:25- Asayiş G: 28 Şub 2022 - 14:33

Ahmet Serim'in damadı kazada hayatını kaybetti

Kocaeli Pazarcılar Odası Başkanı Ahmet Serim’in damadı Mesut Saydan trafik kazasında yaşamını yitirdi
Ahmet Serim'in damadı kazada hayatını kaybetti mask

Kocaeli Pazarcılar Odası Başkanı Ahmet Serim’in damadı Mesut Saydan, Eskişehir’de geçirdiği trafik kazası nedeniyle vefat etti. Kaza, dün akşam saatlerinde Bursa-Kütahya yolu İnönü ilçesi istikametinde meydana geldi. 42 YT 626 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı. Takla atan otomobil yol kenarındaki şarampole yuvarlandı. Kazada otomobil sürücüsü Mesut Saydan (45) hayatını kaybetti.

45 yaşında, 1 çocuk babası olan mobilyacı Mesut Saydan’ın cenazesi öğle namazını müteakip Bursa Çırpan Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Bursa Kent Mezarlığı’nda toprağa verildi.
# çocuk

28 Şub 2022 - 14:25 - Asayiş

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