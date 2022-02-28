Ahmet Serim'in damadı kazada hayatını kaybetti

Kocaeli Pazarcılar Odası Başkanı Ahmet Serim’in damadı Mesut Saydan, Eskişehir’de geçirdiği trafik kazası nedeniyle vefat etti. Kaza, dün akşam saatlerinde Bursa-Kütahya yolu İnönü ilçesi istikametinde meydana geldi. 42 YT 626 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı. Takla atan otomobil yol kenarındaki şarampole yuvarlandı. Kazada otomobil sürücüsü Mesut Saydan (45) hayatını kaybetti.
45 yaşında, 1 çocuk babası olan mobilyacı Mesut Saydan’ın cenazesi öğle namazını müteakip Bursa Çırpan Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Bursa Kent Mezarlığı’nda toprağa verildi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.