28 Şub 2022 - 17:02- Gündem G: 28 Şub 2022 - 17:03

Karamürsel Şoförler Odası’nda Sevinç yeniden başkan

Karamürsel İlçesi Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası’nın 17’nci olağan kongresine tek aday olarak giren mevcut başkan Adem Sevinç yeniden başkan seçildi  
Karamürsel Şoförler Odası’nda Sevinç yeniden başkan mask

Karamürsel Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası’nda Adem Sevinç yeniden başkan seçildi. Karamürsel Belediyesi Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen olağan kongreye Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, Kocaeli Ticaret İl Müdürü Veysi Uzunkaya, Kocaeli İlçeleri Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanları, STK temsilcileri ve şoförler katıldı. Kongrede 321 üyeden 111’i oy kullandı. Sevinç, tek aday olduğu kongrede üyelerin güvenini kazanarak yeniden başkan seçildi.

ADEM SEVİNÇ’İN YÖNETİMİ

Hüseyin ÖZTÜRK

Ahmet GÜRSES

Tarık ERYÜREK

Ahmet Sait PEKER

Nihat GÖKAKIN

Tahir ALTUN

DENETİM KURULU

Ali KÜÇÜKAKAR

Murat DURAK

Halil AKAY

28 Şub 2022 - 17:02 - Gündem

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