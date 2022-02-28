Karamürsel Şoförler Odası’nda Sevinç yeniden başkan

Karamürsel Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası’nda Adem Sevinç yeniden başkan seçildi. Karamürsel Belediyesi Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen olağan kongreye Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, Kocaeli Ticaret İl Müdürü Veysi Uzunkaya, Kocaeli İlçeleri Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanları, STK temsilcileri ve şoförler katıldı. Kongrede 321 üyeden 111’i oy kullandı. Sevinç, tek aday olduğu kongrede üyelerin güvenini kazanarak yeniden başkan seçildi.
ADEM SEVİNÇ’İN YÖNETİMİ
Hüseyin ÖZTÜRK
Ahmet GÜRSES
Tarık ERYÜREK
Ahmet Sait PEKER
Nihat GÖKAKIN
Tahir ALTUN
DENETİM KURULU
Ali KÜÇÜKAKAR
Murat DURAK
Halil AKAY
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.