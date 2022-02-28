28 Şub 2022 - 17:03- Gündem G: 28 Şub 2022 - 17:04

YRP Karamürsel’de Aydın güven tazeledi

YRP) Karamürsel İlçe Kongresi’nde tek aday olan mevcut Başkan Ali Osman Aydın yeniden başkan seçildi
YRP Karamürsel’de Aydın güven tazeledi mask
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Yeniden Refah Partisi (YRP) Karamürsel İlçe Başkanlığı 2’nci olağan kongresini Karamürsel Kültür Merkezi’nde yapıldı. YRP Karamürsel Mevcut İlçe Başkanı Ali Osman Aydın kongreye tek aday olarak girdi.  Kongreye AKP İlçe Başkanı Sait Mete, CHP İlçe Başkanı Anıl Aksu, İYİ Parti İlçe Başkanı Orhan Kılınçsoy, DP İlçe Başkanı Erdem Açıkel, Kocaeli’ndeki YRP ilçe başkanları, STK temsilcileri ve parti üyeleri katıldı. 254 delegenin oy kullanma hakkının bulunduğu kongrede bir oyun geçersiz sayıldığı seçimde 58 delegenin oyunu alan ve tek aday Ali Osman Aydın 15 asil, 15 yedek ve 17 il delegesi belirlenerek güven tazeleyerek ilçe başkanlığını kazandı.

ALİ OSMAN AYDIN’IN YÖNETİMİ

İsa Bat

Mehmet Emin KALAFAT

Lütfi SALURLU

Sezer AYBAR

Sebahattin Onur YENİGÜN

Sefa KAYA

Cemil AYDINBAŞ

Ali KARABULUT

İsmail YAMAK

Önder ÇIVKIN

Hasan ARSLAN

Cemil TOSUN

Necdet ÖĞÜT

Atila AYVERDİ

Erol ÇAYIR

# chp

28 Şub 2022 - 17:03 - Gündem

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