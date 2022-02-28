YRP Karamürsel’de Aydın güven tazeledi

Yeniden Refah Partisi (YRP) Karamürsel İlçe Başkanlığı 2’nci olağan kongresini Karamürsel Kültür Merkezi’nde yapıldı. YRP Karamürsel Mevcut İlçe Başkanı Ali Osman Aydın kongreye tek aday olarak girdi. Kongreye AKP İlçe Başkanı Sait Mete, CHP İlçe Başkanı Anıl Aksu, İYİ Parti İlçe Başkanı Orhan Kılınçsoy, DP İlçe Başkanı Erdem Açıkel, Kocaeli’ndeki YRP ilçe başkanları, STK temsilcileri ve parti üyeleri katıldı. 254 delegenin oy kullanma hakkının bulunduğu kongrede bir oyun geçersiz sayıldığı seçimde 58 delegenin oyunu alan ve tek aday Ali Osman Aydın 15 asil, 15 yedek ve 17 il delegesi belirlenerek güven tazeleyerek ilçe başkanlığını kazandı.
ALİ OSMAN AYDIN’IN YÖNETİMİ
İsa Bat
Mehmet Emin KALAFAT
Lütfi SALURLU
Sezer AYBAR
Sebahattin Onur YENİGÜN
Sefa KAYA
Cemil AYDINBAŞ
Ali KARABULUT
İsmail YAMAK
Önder ÇIVKIN
Hasan ARSLAN
Cemil TOSUN
Necdet ÖĞÜT
Atila AYVERDİ
Erol ÇAYIR
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.